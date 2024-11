Uomini e Donne, anticipazioni registrazione del 15 novembre: Gemma e Tina ai ferri corti, Barbara querelata

Si è appena conclusa l'unica registrazione settimanale di Uomini e Donne. Il popolare dating show di Maria De Filippi, che ci tiene compagnia dal lunedì al venerdì su Canale 5. Nelle riprese di oggi, che vedremo nelle prossime settimane, Vincenzo ed Ilaria sono tornati in studio, e la dama ha discusso animatamente con Tina Cipollari. Le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni rivelano tutti i dettagli della giornata.

Le dinamiche del Trono Over

La registrazione si è aperta con Gemma Galgani, al centro di un acceso dibattito con Tina Cipollari. La dama torinese, stanca delle critiche dell'opinionista, ha dichiarato di pensare di abbandonare il programma, sostenendo che persino le sue sorelle le suggeriscono di non tollerare più gli attacchi. Tina ha rincarato la dose, accusandola di aver rilasciato dichiarazioni discutibili a Verissimo.

Nonostante le tensioni, Fabio, cavaliere che sta conoscendo Gemma, ha deciso di continuare il loro percorso, ignorando i commenti di Tina. Nel frattempo, Gabriele ha confermato l'esclusiva con la dama che sta frequentando, raccontando che tutto sta andando a gonfie vele. La questione ha generato incomprensioni con Barbara De Santi, che aveva frainteso un semplice invito a prendere un caffè, scambiandolo per un appuntamento più significativo.

Ilaria ha querelato Barbara

Il focus della puntata si è poi spostato su Vincenzo e Ilaria, tornati in studio per raccontare come procede la loro relazione fuori dal programma. Tra i due tutto sembra andare per il meglio, ma il clima si è surriscaldato quando Ilaria ha rivelato di aver querelato Barbara per l'affermazione "da un letto a un altro".

Tina, Barbara e Gianni Sperti si sono schierati contro la coppia, ma alla fine Gianni e Vincenzo hanno trovato un punto d'incontro, stringendosi la mano. Diversa la situazione con Tina, che ha continuato a criticare duramente Ilaria. La discussione si è intensificata quando Barbara ha mostrato a Gianni un messaggio ricevuto da Vincenzo, che si è rivelato innocuo e ha smontato le accuse della dama.

Trono Classico: baci, esterne e tensioni

Il Trono Classico ha visto protagoniste Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino , con dinamiche sempre più intricate. Martina ha portato in esterna Ciro, rivelandosi soddisfatta dell'incontro, ma ha lasciato aperta la porta anche al nuovo corteggiatore arrivato per lei, con cui è andato in esterna. Gianmarco è tornato in studio.

Francesca ha stupito tutti con un bacio a Francesco durante un'esterna nel suo paese. Questo ha scatenato la rabbia di Gianmarco (omonimo del corteggiatore di Marina), il quale non ha digerito né il bacio né l'annullamento della loro esterna. Di Michele e Alessio, invece, non si è discusso, lasciando in sospeso eventuali aggiornamenti sulle loro frequentazioni.