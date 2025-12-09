Uomini e Donne: scintille tra Alessio e Gianmaria, Flavio (finalmente) perde la pazienza con le corteggiatrici

Nella puntata: Gemma frena con Gianni, Alessio accusa Jole e litiga con Gianmaria. Sul Trono Classico, Flavio Ubirti è esasperato dal comportamento altalenante delle sue corteggiatrici.

La puntata di oggi, 9 dicembre, di Uomini e Donne è stata dominata da tensioni, chiarimenti mancati e colpi di scena sia nel parterre Over sia nel Trono Classico. Dalle incertezze di Gemma alle accuse incrociate tra Alessio, Jole e Gianmaria, fino allo sfogo di Flavio Ubirti contro le sue corteggiatrici, lo studio si è acceso di discussioni, delusioni e decisioni drastiche.

Trono Over, scontro acceso: Alessio Pilli Stella, Jole e... Gianmaria

La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con l'immancabile protagonista del parterre: Gemma Galgani. La dama è uscita in esterna con Gianni, che si è mostrato molto presente e interessato. Tuttavia, nonostante gli sforzi del cavaliere, Gemma dichiara di non voler proseguire la conoscenza. Il motivo? Secondo buona parte del parterre, la dama sarebbe ancora "emotivamente impigliata" in Mario. E, a essere sinceri, da come reagisce, questa impressione non sembra del tutto campata in aria.

La situazione si scalda rapidamente quando Alessio Pilli Stella si dice infastidito da Jole, accusandola di nutrire un interesse per Gianmaria. Jole ribalta l'accusa: secondo lei è Alessio ad essersi allontanato usando questa scusa. Intanto il cavaliere sta frequentando anche Federica, che gli rimprovera di essersi concentrato quasi esclusivamente su Jole.

Gianmaria

Il clima peggiora con una discussione tra Alessio e Gianmaria, dal momento che entrambi stanno frequentando alcune dame in comune. La tensione sale, ma alla fine è Jole a mettere un punto definitivo: annuncia di non voler più alcun tipo di rapporto con Alessio.

A questo punto il cavaliere, infastidito dagli applausi riservati alla dama, perde la pazienza e lancia una frecciata pesante: sostiene che Jole sia scesa a corteggiarlo solo per entrare nel programma, ricordando che la ragazza aveva fatto i provini a settembre senza essere scelta. Una stoccata velenosa, forse eccessiva, che in studio non passa inosservata.

Trono Classico: Flavio Ubirti sbotta contro le due troniste

La seconda parte della puntata è dominata dal Trono Classico e, in particolare, da Flavio Ubirti, ormai arrivato al limite della sopportazione. Il tronista, infatti, sbotta apertamente contro le sue corteggiatrici, che da giorni abbandonano lo studio "a turni" come in una specie di gara al vittimismo.

Nicole è uscita dopo la sorpresa fatta da Flavio a Martina .

è uscita dopo la sorpresa fatta da Flavio a . Nella puntata successiva è stata Martina ad andarsene per una sorpresa dedicata a Nicole.

Un continuo tira e molla che ha visibilmente provato Flavio, il quale oggi ha puntato il dito soprattutto contro Martina, ricordando di essersi esposto per lei più volte senza ricevere una risposta stabile. "A differenza vostra, io ho fatto capire a entrambe che mi piacete, ho detto quello che sento. Se continuate a scappare prendo e vado via io",ha minacciato il tronista.

Anche il pubblico e gli opinionisti concordano: questo comportamento a staffetta delle corteggiatrici sta diventando stucchevole e sta portando il trono a un punto morto. "Antipatiche, pesanti e scostanti", ha detto Tina Cipollari rivolgendosi alle due ragazze, detto tra noi, è difficile non simpatizzare con Flavio: chiunque perderebbe la pazienza davanti a un rimpallo di orgoglio e teatrini che rischiano di far passare in secondo piano la vera conoscenza.