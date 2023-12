Uomini e donne: Alessandro Vicinanza preferisce Cristina Tenuta, la reazione di Roberta Di Padua

Roberta Di Padua sperava che il ritorno di Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne fosse il preludio a una nuova possibilità per la loro conoscenza, interrotta quando il cavaliere preferì lasciare il programma con Ida Platano. Roberta ha compreso che le cose sono diverse e Alessandro desidera uscire anche con altre donne del programma, in particolare con Cristina Tenuta.

Roberta Di Padua e il Ritorno di Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne

Prima della registrazione della puntata andata in onda oggi, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno trascorso una giornata a Salerno, come ha rivelato la stessa dama.

Durante il loro incontro, Roberta ha scoperto che Alessandro ha scambiato il suo numero di telefono con altre dame del parterre del dating show. La Di Padua ha svelato che, dopo averlo saputo, si è rifiutata di passare del tempo con il cavaliere in una SPA.

Interesse di Alessandro per Cristina

Alessandro è particolarmente interessato a Cristina Tenuta: le avrebbe chiesto il numero di telefono e fatto trovare dei palloncini nel camerino. Nonostante queste attenzioni, la dama ha ribadito di non essere interessata all'ex compagno della tronista.

Cristina ha spiegato di non essere attratta da Alessandro e di non volersi mettere in una situazione complicata, visto che Vicinanza e Roberta hanno delle questioni irrisolte, come hanno dimostrato in questi giorni.

Il Ballo al Centro dello Studio

Una volta entrato in studio, Alessandro ha chiesto a Cristina di concedergli un ballo. La dama, nonostante qualche perplessità, ha accettato, e i due hanno ballato al centro del parterre.

Il Sostegno di Maria De Filippi

Roberta è apparsa molto provata da questa situazione, trovando conforto in Maria De Filippi, che ha sottolineato come la dama si sia esposta per l'ex di Ida. "Alessandro è l'unico verso cui mi lancerei se entrasse in questo studio, aveva detto prima del ritorno del cavaliere a Uomini e Donne.