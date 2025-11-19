Uomini e Donne: Agnese bacia Roberto sotto gli occhi di Federico Mastrostefano

Nella puntata di Uomini e Donne del 19 novembre il Trono Over è esploso tra litigi, gelosie e nuove dinamiche amorose. Gemma Galgani ha perso la calma dopo aver scoperto che Cinzia si è presentata in studio con un abito regalato da Mario Lenti, scatenando una discussione che ha coinvolto anche Maria De Filippi. Intanto Agnese sorprende tutti con un bacio appassionato con Roberto, mentre Cristiana legge una lunga lettera.

Trono Over: nuova scenata di Gemma

Scoppia il caos nello studio di Uomini e Donne durante la nuova puntata del Trono Over, ancora una volta dominata dalle tensioni intorno a Mario Lenti, il cavaliere che per settimane ha fatto battere il cuore di Gemma Galgani. Dopo il fallimentare tentativo con la dama piemontese e la conoscenza naufragata con Giusy, Mario continua a non riscuotere particolare simpatia tra le donne del parterre: oltre a Gemma, anche Magda e Renata non hanno perso occasione per criticarlo.

La miccia è scattata quando Cinzia è entrata in studio indossando un abito che - come ha rivelato lei stessa - le è stato regalato da Mario. A quel punto Gemma ha perso completamente la calma, si è scagliata contro la dama e contro lo stesso Lenti, ammettendo di non averlo ancora dimenticato. Accanto alla furia della Galgani è arrivato anche il rimprovero più pacato, ma deciso, di Maria De Filippi, che ha messo Mario di fronte alle sue contraddizioni: ha chiuso con Magda perché lei stava frequentando altri cavalieri, ma ha accettato tranquillamente che Cinzia uscisse con più uomini contemporaneamente. Una differenza di trattamento che la conduttrice ha faticato a spiegarsi.

Roberto

Agnese volta pagina: scatta il bacio con Roberto

Cambio di scena, ma non di tensione: la dama modenese, finalmente libera dai dubbi che la legavano a Federico Mastrostefano, ha deciso di proseguire la conoscenza con Roberto. Agnese De Pasquale ha confessato di essere colpita dal cavaliere, suscitando l'immediata reazione infastidita di Federico: "mi sembra una cosa veramente assurda che una persona possa cambiare i suoi sentimenti da così a così", ha detto riferendosi ad Agnese. Il momento clou è arrivato durante il ballo al centro dello studio, dove Agnese e Roberto si sono lasciati andare a un bacio lungo e appassionato, facendo esplodere il parterre che li ha applauditi a lungo.

La tronista legge una lettera per spiegare quello che prova

In un clima già molto acceso, si è aggiunto il momento emotivo tra Cristiana Anania ed Ernesto. Dopo la scorsa puntata, i due hanno sentito la necessità di vedersi fuori dallo studio per chiarire alcune incomprensioni: Cristiana ha voluto spiegare di non averlo portato in esterna non per mancanza di interesse, ma perché su di lui ha le idee più chiare rispetto agli altri corteggiatori. In studio la dama ha letto una lettera molto lunga e personale, nella quale ha spiegato ciò che prova. Ernesto, toccato dalle sue parole, ha deciso di rimanere.