Uomini e Donne: dal 4 maggio si torna in studio nella formula classica e con tante novità

Uomini e Donne torna in studio a partire dal 4 maggio dopo la parentesi digitale in cui Gemma Galgani e Giovanna Abate hanno chattato da casa con i loro corteggiatori. Maria De Filippi ha annunciato che il dating show sta per riprendere la forma classica con i faccia a faccia tra i protagonisti.

È durato un paio di settimane la nuova formula del programma della fascia pomeridiana di Maria De Filippi. Intervistata da Vanity Fair, la conduttrice televisiva ha detto che dal 4 maggio, inizio della Fase 2, Uomini e Donne tornerà in studio anche se con molte novità. Mancherà ancora il pubblico e le persone che abitano nelle zone più colpite dall'attuale emergenza. Gemma e Giovanna si incontreranno finalmente con le persone con cui hanno chattato in queste due settimane e decideranno se proseguire la loro conoscenza. "Gemma vedrà finalmente con chi ha chattato: entrerà in una specie di imbuto che la porterà in studio, e lì incontrerà Occhiblu, CuorDiPoeta e Sirius, che dice di avere 26 anni anche se Gemma non ci crede, sarà allora che capirà se dietro la chat c'è una sòla o la verità - poi sarà il turno della tronista ha raccontato Maria - Giovanna, invece, incontrerà un ragazzo che si presenta come L'Alchimista e un altro che si è presentato come Leonardo. Paradossalmente è stata lei stessa a dirmi che nel giro di queste due settimane ha trovato molto più corteggiamento rispetto a prima: la parola è diventata più importante di quello che si apprende in esterna".

Parlando dell'esperimento fatto in questi giorni Maria De Filippi ha raccontato il motivo della sua scelta: "La versione classica che andrà in onda la settimana prossima l'avrei potuta fare, rispettando le leggi e i decreti, anche prima. Ho scelto io di non farla perché se la regola dello stare a casa doveva valere un po' per tutti, allora valeva anche per me e per i protagonisti di Uomini e Donne". Nonostante le critiche ed il calo di ascolti Maria ritiene l'esperimento riuscito: "A me è piaciuta, per me era un'idea quella di rendere protagoniste due donne che chattano: con queste premesse, il fatto che faccia tra l'11 e il 16% per me è già un miracolo". La conduttrice sarebbe pronta a ripetere l'esperienza che ha portato anche nuovi sponsor al programma: "Un programma come Uomini e Donne con le donne che chattano lo rifarei tutta la vita: la cosa che più mi ha incuriosito è che in queste settimane abbiamo recuperato degli sponsor nuovi, legati al digitale. Per questo motivo penso che una parte digitale resterà anche nella nuova versione".