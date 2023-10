Uomini e Donna: Gemma Galgani si consola con Rudy Zerbi

Le ultime puntate di Uomini e donne hanno avuto un filo comune: Gemma Galgani che piange, inconsolabile dopo essere stata abbandonata da Maurizio. Oggi la dama piemontese ha trovato un nuovo cavaliere a consolarla, vicino a lei, nel dietro le quinte del programma, è arrivato Rudi Zerbi, lo storico coach di Amici 23.

Gemma piange per Maurizio, Rudy la consola

Da alcuni giorni, gli spettatori del Trono Classico sono nuovamente coinvolti, loro malgrado, nelle vicende di Gemma Galgani. Ripetendo un copione che ormai va avanti da oltre dieci anni, Gemma è stata abbandonata da un cavaliere al quale aveva donato l'anima, ma non il corpo, questo perchè Maurizio, il responsabile di questo doloroso abbandono, ha persino rifiutato di baciarla.

I pianti prolungati di Gemma, che perdurano da giorni, non hanno scosso Maurizio, ma hanno suscitato una reazione da parte di Rudy Zerbi, anch'egli presente negli studi di Fascino per il talent show Amici 23. Nelle immagini trasmesse oggi, si è visto Rudy rivolgere parole affettuose a Gemma, cercando di calmarla e farla riflettere. Poco dopo, anche Tina è intervenuta in aiuto a Gemma, portandole uno scialle e posandolo delicatamente sulle sue spalle.

Alessio smette di frequentare Claudia

Nel Trono Classico si è verificato un nuovo scontro tra Alessio, Claudia e Barbara. Dopo un acceso confronto, le due dame hanno abbandonato lo studio, ma Alessio ha richiesto la possibilità di continuare a parlare con Claudia.

Nel confronto diretto, il cavaliere ha accusato la donna di mancanza di sincerità, nonostante avesse richiesto l'esclusiva da parte sua. Dall'altra parte, Claudia ha manifestato la sua diffidenza nei confronti del cavaliere. Durante la discussione, i due hanno confrontato le proprie opinioni e, alla fine, Alessio ha preso la decisione di interrompere la loro conoscenza. Questa scelta ha suscitato perplessità tra gli opinionisti, che hanno criticato il repentino cambio di idea da parte di Alessio.