Uomini e Donne: Tina Cipollari ammonita da Pier Silvio Berlusconi: 'Basta trash o vai a casa'

La campagna contro il trash di Pier Silvio Berlusconi continua, l'amministratore delegato di Mediaset starebbe ora puntando su Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Secondo quanto riportato da NuovoTv, Tina Cipollari avrebbe ricevuto un'ammonizione, e all'opinionista del programma sarebbe stato chiesto di limitare il linguaggio e i contenuti trash, se vuole mantenere il suo ruolo.

La settima edizione del Grande Fratello Vip ha segnato un punto di svolta nella linea editoriale di Pier Silvio Berlusconi. Da quel momento, l'AD ha deciso di porre un freno al trash dilagante nelle sue televisioni. La prima a farne le spese è stata Barbara D'Urso, che è stata privata dei suoi programmi nella stagione 2023/24.

Subito dopo, Berlusconi ha bocciato una prima lista di candidati al Grande Fratello Vip 8. Pier Silvio avrebbe detto no a Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni, all'ex parlamentare Antonio Razzi e a Justine Mattera.

Nei giorni scorsi è emersa l'indiscrezione che lo stesso AD non vuole influencer tra i concorrenti del reality show. Ha bocciato il ritorno di Giulia Salemi come voce di Twitter nel programma e ha scelto la giornalista Cesara Buonamici come opinionista unica del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Ora sembra che Pier Silvio Berlusconi avrebbe preso di mira un volto storico dei programmi pomeridiani di Canale 5, Tina Cipollari, l'opinionista di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato dal settimanale, in questo caso si è trattato di una sorta di ultimatum. L'AD ha chiesto alla Cipollari di evitare il trash, altrimenti sarà costretto a prendere una decisione dolorosa, ovvero chiudere il dating show.

La svolta di Pier Silvio Berlusconi, per quanto apprezzabile, rischia di snaturare alcuni show e gli stessi protagonisti. Se queste modifiche fossero apportate, c'è il rischio che i programmi perdano parte della loro identità o del loro appeal per il pubblico abituato a determinati contenuti. Lo zoccolo duro degli spettatori, che sono i telespettatori più fedeli e affezionati al format, potrebbe non gradire queste novità e potrebbe persino abbandonare la visione.