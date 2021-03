Universal Studios Hollywood riapriranno il 16 aprile

Dopo essere stati chiusi per oltre un anno, gli Universal Studios di Hollywood hanno annunciato la riapertura prevista per il 16 aprile 2021. Come molti altri parchi di divertimento, gli Universal Studios hanno dovuto chiudere a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

L'Universal Orlando Resort è stato in grado di riaprire nel giugno 2020, ma la sede di Hollywood è rimasta chiusa a causa delle norme più severe imposte dallo Stato della California. Dal momento che, negli USA la vaccinazione procede spedita e le infezioni hanno iniziato a diminuire gradualmente in tutto il paese, lo stato della California consentirà la riapertura dei parchi a tema il 1 aprile 2021.

Così Universal ha annunciato che riapriranno gli Universal Studios di Hollywood il 16 aprile 2021. La riapertura arriva con l'introduzione di nuove attrazioni: The Secret Life of Pets: Off The Leash! e _Indominus Rex, che entrerà a far parte della Jurassic World: The Ride. In un primo momento i biglietti saranno disponibili per l'acquisto solo da parte dei residenti in California e potranno essere acquistati online a partire dall'8 aprile.

Universal ha confermato il rigoroso rispetto delle linee guida del CDC, che richiedono controlli della temperatura per gli ospiti prima dell'ingresso nel parco, coperture facciali obbligatorie in ogni momento, e saranno applicate adeguate pratiche di distanziamento.