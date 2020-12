Fanno sesso nel motel di Psycho ma il microfono è aperto: agli Universal Studios si sente tutto

A quanto pare, c'è chi fa ancora sesso in piena pandemia da Covid-19! E che sesso! Un vice-sceriffo della contea di Los Angeles è stato colto in flagrante durante un rapporto sessuale con una donna all'interno del lotto degli Universal Studios dedicato al Bates Motel di Psycho. La coppia è stata scoperta per aver lasciato aperto il microfono. Come riporta Fox News, TMZ ha ottenuto una clip della registrazione avvenuta nella zona della Universal City devota ad Alfred Hitchcock e al suo classico.

Vera Miles fa una macabra scoperta, in una scena di Psycho

Ad aver attirato l'attenzione della responsabile delle comunicazioni sono stati strani versi e mugugni provenienti da una voce femminile. L'agente ha allertato il vice-sceriffo e lo ha avvisato di aver lasciato il microfono aperto senza, però, ottenere risposta alcuna. L'agente ha affermato: "95 Ocean, hai lasciato il microfono aperto. Per favore, chiudi il microfono". Nella clip audio di TMZ, l'agente ha smesso di parlare. Al momento, non è ancora chiaro se il rapporto sessuale sia stato consumato all'interno dell'auto del vice-sceriffo o in giro nel lotto Universal.

Wallpaper del film Psycho con la casa di Norman Bates

Il dipartimento della sua contea, ha dichiarato di aver fatto partire un'indagine interna in modo tale da individuare l'identità del vice-sceriffo in questione. I responsabili delle indagini hanno dichiarato al The Post: "L'accusato è stato immediatamente tolto dall'occhio del ciclone e sono partite le indagini interne per individuare la sua identità. L'uomo sarà privato dei suoi poteri professionali e sarà soggetto a sanzioni amministrative".

Un incaricato dell'ufficio della contea di Los Angeles ha rifiutato di rispondere alle domande poste e di rilasciare ulteriori informazioni. Certo, a giudicare dall'intensità dell'audio e dalla posizione della coppia, sorge spontaneo pensare al vice-sceriffo e alla compagna di rapporti sessuali come a due fan del genere horror. Soltanto in questo modo si possono superare i dubbi insiti nella decisione di condurre con successo un rapporto sessuale nel lotto che rievoca uno dei film più spaventosi ed inquietanti di tutti i tempi.