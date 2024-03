Unfrosted, Jerry Seinfeld:'La regia è stata un po' più difficile di quanto mi aspettassi'

A 69 anni Jerry Seinfeld ha deciso di debuttare alla regia con il film Unfrosted: The Pop-Tart Story, opera prima realizzata per Netflix. Nonostante abbia lavorato dietro le quint a molti progetti nel corso della sua carriera, la star di Seinfeld ha confessato di aver trovato più difficoltoso del previsto dirigere il film.

"Dire regia è davvero solo dire alle persone che cosa fare ma è stato un po' più difficile di quanto mi aspettassi perché c'è molto denaro coinvolto" ha raccontato Seinfeld al magazine Empire, sottolineando come le persone nel mondo del cinema tendano ad essere personalità ingombranti con le quali avere a che fare.

Rivalità tra cereali

Unfrosted racconta la faida tra Kellog's e Post, due aziende che si sfidano nella creazione di un tortino pronto a rivoluzionare per sempre il momento della colazione delle persone.

Il cast è composto da un nutrito stuolo di comici americani come Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Amy Schumer, Bill Burr e star del calibro di Hugh Grant nei panni di un attore shakespeariano frustrato e fallito che accetta di interpretare Tony the Tiger in spot pubblicitari Frosties per pagare le bollette, Peter Dinklage e Christian Slater.