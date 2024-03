Unfrosted: Jerry Seinfeld nel trailer del film Netflix sulla nascita delle Pop Tarts

Netflix ha diffuso in streaming il trailer di Unfrosted: storia di uno snack americano, ovvero il film che ripercorre la nascita delle Pop Tarts che vede protagonisti Jerry Seinfeld, Melissa McCarthy e una lunga serie di comici.

La pellicola è diretta dallo stesso Seinfeld, mentre il cast si avvale anche della presenza di Amy Schumer, Jim Gaffigan, James Marsden, Jack McBrayer, Bobby Moynihan, Bill Burr, Dan Levy, Fred Armisen e con Hugh Grant nei panni di Tony the Tiger. La sceneggiatura è firmata da Spike Feresten, Barry Marder e Andy Robin.

La storia delle Pop Tarts

La storia del film si svolge nel 1963, quando i giganti della colazione Kellog's e Post erano impegnati in una sorta di corsa agli armamenti: la gara per creare un prodotto per la colazione che potesse rimanere nella storia e rimanere in eterno sugli scaffali. Quando l'amministratore delegato di Post, Majorie Post (Schumer), sblocca finalmente un processo di disidratazione dei prodotti alimentari da conservare, questa scoperta fa sì che Bob Cabana (Seinfeld), capo della Kellog, metta insieme il suo dream team di leader del settore (Jack LaLanne, Chef Boyardee e altri) e alcuni scienziati per sperimentare il proprio processo di disidratazione e conservazione che rivoluzionerà gli alimenti per la prima colazione e farà nascere le Pop-Tarts.

Hugh Grant è Tony la Tigre nella nuova foto della commedia Unfrosted

Come si può vedere nel trailer, Unfrosted sarà un film bizzarro, che si muove chiaramente tra biopic e concetti surrealisti sull'assurdità del capitalismo e del commercio creati nell'America del secondo dopoguerra. Ovviamente, l'insieme di star comiche - per non parlare del peso del nome di Senfield sul progetto - e il potere di Netflix probabilmente aiuteranno Unfrosted a sfondare e a ottenere l'attenzione del grande pubblico.

Anche i biopic e i documentari sono molto popolari in questo momento, quindi il resoconto non rigoroso di eventi reali di Unfrosted potrebbe fare breccia tra gli spettatori e superare le aspettative.