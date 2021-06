Jerry Seinfeld star di Unfrosted, film sul creatore delle Pop-Tart

L'attore Jerry Seinfeld sarà il protagonista di Unfrosted, un nuovo film prodotto per Netflix che racconterà la storia dell'inventore delle Pop-Tart.

La star sarà coinvolta anche come regista e produttore, oltre ad aver scritto la sceneggiatura in collaborazione con Spike Feresten e Barry Marder.

Il film Unfrosted si ispira a una battuta che Jerry Seinfeld aveva pronunciato durante i suoi spettacoli comici sull'invenzione delle Pop-Tart. Le riprese inizieranno nella primavera nel 2021.

Il progetto è stato al centro di una battaglia tra studios pur di ottenerne i diritti, ma la collaborazione dell'attore e regista con Netflix, per cui aveva realizzato Comedians In Cars Getting Coffee e che ha distribuito gli speciali Jerry Before Seinfeld e 23 Hours to Kill, ha portato alla decisione di stringere un nuovo accordo con la piattaforma di streaming.

Seinfeld ha raccontato come è nata l'idea di girare Unfrosted: "Bloccato a casa a guardare volti tristi senza fine in tv, ho pensato che sarebbe stato un ottimo momento per realizzare qualcosa di basato sulla pura sciocchezza. Quindi abbiamo preso il passaggio dei miei spettacoli sulle Pop-Tart, tratto dallo show di Netflix, e lo abbiamo fatto esplodere in un gigantesco e folle film".

Jerry ha ricordato che da bambino il suo mondo era legato all'esistenza del prodotto destinato alla colazione: "Come sapevano che ci fosse bisogno di un rettangolo glassato ripieno di frutta e riscaldato che ha la stessa forma della scatola che lo contiene e ha gli stessi aspetti nutritivi proprio della scatola?".