Underworld - La ribellione dei Lycans: la foto splatter che Michael Sheen inviò a Ron Howard

Durante le riprese di Underworld - La ribellione dei Lycans, Ron Howard chiese un favore a Michael Sheen: voleva che registrasse un breve dialogo per Frost/Nixon - Il duello, film del 2008 diretto dal regista americano. L'attore acconsentì e il risultato fu un video e una vera e propria foto splatter.

Michael Sheen in un'immagine di Underworld: La ribellione dei Lycans

Sheen, coperto di sangue finto, dopo una lunga giornata di riprese, decise di non struccarsi, si recò nella sua roulotte e registrò il dialogo chiestogli da Howard. Chiese anche ad un membro della troupe di scattare una foto mentre recitava, coperto di sangue, e la inviò al regista statunitense che in seguito decise di incorniciarla ed appenderla dentro la sua abitazione.

Durante un'intervista del 2009 Michael Sheen ha dichiarato: "Stavo girando Underworld in Nuova Zelanda e Ron mi chiamò per chiedermi di registrare un paio di battute per Frost/Nixon, non avevo tempo di andare in uno studio e così le registrai con il tecnico del suono direttamente nella mia roulotte con indosso il mio costume e ricoperto di sangue finto."

Underworld: La ribellione dei Lycans è un film del 2009, diretto da Patrick Tatopoulos, terzo capitolo della serie di Underworld. Nel dicembre 2005, Len Wiseman, ha dichiarato a proposito del franchise di Underworld: "Abbiamo tracciato un'intera storia, ogni idea viene aggiunta o scartata, ed in alcuni momenti... mi sembra tutto confuso. Fortunatamente attori del calibro di Michael Sheen riescono sempre a semplificare le cose."