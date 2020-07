Under Suspicion: stasera su NOVE il thriller con Monica Bellucci e Gene Hackman

Va in onda stasera su NOVE, alle 21:39, Under Suspicion, il thriller diretto nel 2000 da Stephen Hopkins, tratto da un romanzo di John Wainwright da cui Claude Miller aveva già tratto, nel 1981, Guardato a vista. Protagonisti della pellicola Monica Bellucci, Morgan Freeman e Gene Hackman.

Nel porto tropicale di San Juan, a Portorico, è in atto una caccia all'uomo sulle tracce di un depravato assassino reo di aver violentato e ucciso due bambine. Per il capitano di polizia, Victor Benezet (Morgan Freeman), il sospettato numero uno è Henry Hears (Gene Hackman), esponente di primo piano della società dell'isola.

Purtroppo la polizia non ha sufficienti prove per incriminarlo ma inaspettatamente è la giovane moglie di Hearst, Chantal (Monica Bellucci), a incrementare i sospetti su Henry...