Uncharted: la trama del film con Tom Holland, stasera su Sky Cinema Uno

Arriva stasera su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K alle 21:15 (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Adventure) Uncharted, un esaltante blockbuster d'avventura diretto da Ruben Fleischer, ispirato al celebre videogame, che vede protagonisti Tom Holland e Mark Wahlberg.

Nel cast anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle.

La trama

Uncharted: Tom Holland e Mark Wahlberg in una sequenza

Fin dalla più tenera età il ladro di strada Nathan Drake (Tom Holland) è andato a caccia di tesori nascosti con il fratello maggiore Sam finché, dopo aver provato a rubare la mappa del mondo disegnata da Magellano, Sam diventa introvabile e Nate rimane solo. Quindici anni dopo, Nate viene reclutato dall'esperto cacciatore di tesori Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg) per recuperare una fortuna persa da Ferdinando Magellano 500 anni fa. Quella che inizia come una rapina per il duo diventa una corsa all'impazzata per raggiungere la meta prima dello spietato Moncada (Antonio Banderas), convinto che lui e la sua famiglia ne siano gli eredi legittimi. Se Nate e Sully riusciranno a decifrare gli indizi e a risolvere uno dei misteri più antichi del mondo, potranno trovare un tesoro da 5 miliardi di dollari e forse anche il fratello scomparso di Nate, ma solo se impareranno a lavorare insieme