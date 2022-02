Uncharted: Sophia Ali si è preparata al suo ruolo giocando ai videogiochi

L'attrice Sophia Ali ha rivelato di aver giocato ad alcuni dei videogiochi di Uncharted al fine di prepararsi al meglio per interpretare il ruolo di Chloe Frazer nel nuovo adattamento cinematografico con Tom Holland diretto da Ruben Fleischer.

Uncharted: Tom Holland e Sophia Ali in un'immagine

Durante un'intervista pubblicata da ComicBook.com, Ali ha raccontato com'è stato per lei giocare alla serie di videogiochi acclamata dalla critica insieme ad altri membri del cast e della troupe di Uncharted, rivelando che queste sessioni di gaming le hanno permesso di avere una migliore comprensione di Chloe, riuscendo così a portare il suo personaggio sul grande schermo.

"Voglio dire, ho giocato ai giochi, il più velocemente possibile, per ore", ha detto l'attrice. "Ruben Fleischer e Tom Holland li hanno finiti tutti. A me invece ci è voluta un'eternità e non sono riuscita a portarli a termine, purtroppo non sono brava come loro".

Uncharted: Tom Holland e Sophia Ali in una sequenza

A proposito delle riprese di Uncharted, Sophia Ali ha concluso l'intervista raccontando: "Quando è arrivato il Covid ci siamo presi una pausa ed è stato allora che ho iniziato a giocare sul serio, poi siamo arrivati ​​sul set e abbiamo scoperto che ci avevamo giocato tutti. Ricordo che abbiamo analizzato il copione scena per scena pensando: 'Come possiamo renderlo più simile possibile ai giochi?'".