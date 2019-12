Una vita anticipazioni dal 9 al 15 dicembre 2019: Samuel aggredisce Telmo

Una Vita torna per una nuova settimana, dal 9 al 15 dicembre 2019 e le anticipazioni parlano di una situazione, nel triangolo tra Samuel, Lucia e Telmo, che si sta surriscaldando.

Anticipazioni di lunedì 9 dicembre 2019:

Flora e Servante decidono di diventare soci in affari. Padre Telmo decide di tenere una toccante omelia per sensibilizzare gli abitanti di Acacias affinchè aiutino gli sfollati.

Anticipazioni di martedì 10 dicembre 2019:

Susana e Lucia subiscono dei ricatti. Felipe, spinto da Samuel, deve provare a convincere Celia e Lucia a non tornare alla casa parrocchiale.

Anticipazioni di mercoledì 11 dicembre 2019:

Le parole di Telmo hanno fatto presa su Lucia, che decide di chiedere alla banca un ingente prestito, un anticipo sulla sua cospicua eredità, per finanziare la ricostruzione delle case dell'Hoyo.

Anticipazioni di giovedì 12 dicembre 2019:

Susana ha deciso di vendere la sartoria per pagare i ricattatori con i soldi incassati. Batan è furioso e ordina a Samuel di allontanare Lucia con ogni mezzo da Padre Telmo.

Anticipazioni di venerdì 13 dicembre 2019:

Felipe e Samuel se la prendono con Lucia: chiedere un anticipo sulla sua eredità e dare tutti quei soldi agli sfollati è stato un gesto davvero poco saggio.

Anticipazioni di domenica 15 dicembre 2019:

Espineira pretende da Telmo che rispetti il loro accordo: Lucia deve chiudersi in convento e il solo modo per convincerla è che scoppi uno scandalo. Il ricovero che accoglierà gli sfollati di Hoyo, intanto, è pronto ma Lucia sembra molto dispiaciuta di non dover più lavorare con Telmo. Samuel nel frattempo le propone di accompagnarlo a Toledo, lei accetta. Intanto però è Celia ad essere attanagliata da un atroce dubbio sul conto di Lucia: ha paura che Felipe la stia usando come merce di scambio con la marchesa di Viana. Un duro confronto è quello che aspetta Telmo, che viene addirittura alle mani con Samuel, ma Ursula li separa.

