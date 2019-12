Una vita anticipazioni 13 dicembre 2019: Felipe e Samuel aggrediscono Lucia

Nella puntata di Una Vita, in onda venerdì 13 dicembre 2019 su Canale 5, Felipe e Samuel se la prendono con Lucia per il suo gesto caritatevole: anticipazioni.

Una Vita torna con la puntata di venerdì 13 dicembre 2019 e le anticipazioni ci riportano ancora al centro degli intrighi di Samuel ai danni della povera Lucia.

L'Alday è stato minacciato da Batan, che non vede di buon occhio il progressivo avvicinamento tra Lucia e Padre Telmo. Samuel chiede dunque aiuto a Felipe, non soltanto per allontanare la ragazza dall'avversario, ma anche per rimproverarla rispetto a quello che ha appena fatto: chiedere un anticipo sulla sua eredità e dare tutti quei soldi agli sfollati è stato un gesto davvero poco saggio.

Una vita tornerà domani, 13 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, giovedì 12 dicembre, alle 14:10 su Canale 5.