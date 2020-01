Una vita anticipazioni 12 gennaio 2020: Celia e Felipe hanno contagiato anche Telmo?

Una vita torna con la puntata di domenica 12 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni parlano del sospetto che anche Telmo si sia ammalato dello stesso morbo che ha colpito Celia e Felipe.

Padre Telmo, come visto nelle puntate precedenti, per aiutare gli Alvarez-Hermoso, si è intrufolato in casa loro e ha cercato di somministrare una cura sperimentale. Dopo diversi giorni, Susana decide di organizzare una veglia di preghiera per loro tre: nessuno ha più avuto notizie e in paese molti disperano di vederli ancora vivi. Tanto più che Telmo si accorge che il siero non ha alcun effetto su Celia e Felipe che, al contrario, sembrano peggiorare ogni giorno.

Ceferino intanto rifiuta di tornare a Cabrahigo senza Lolita, che soffre per la delusione enorme data ad Antonito.

Le cose tra Leonor e Iñigo vanno sempre peggio: davanti alla richiesta di lei sul come abbia trovato i soldi che aveva nascosto, l'uomo mente e risponde di averli guadagnati onestamente, ma Leonor non può credergli.

