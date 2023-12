Una tata magica stasera su Italia 1, trama e cast del film con James van der Beek

Stasera 26 dicembre, in prima serata su Italia 1, va in onda il film Una tata magica diretto da Michael Scott con James van der Beek. La sceneggiatura della pellicola è di David Golden. La colonna sonora è stata composta da Philip Giffin. Trama e cast del lungometraggio.

Mrs. Miracle - Una tata magica

Mrs. Miracle - Una tata magica è una pellicola del 2009 del genere commedia-fantastico. Il film è stato distribuito in Italia il 23 dicembre 2009.

Nel film, James van der Beek è un padre single di due gemelli maschi. Nella vita reale, invece, ha ben cinque figli con la moglie Kimberly Brook.

Nel 2010, in USA è uscito anche Call me Mrs Miracles un sequel non legato però direttamente alle vicende del primo capitolo - andato in onda anche in Italia col titolo Miracolo a Manhattan.

Trama

Con il Natale alle porte, Seth Webster, vedovo, assume una donna perché possa prendersi cura dei suoi due figli gemelli. La nuova domestica si rivelerà una persona molto speciale, capace di restituire il sorriso a lui e ai bambini

Interpreti e personaggi

Doris Roberts: Emily Merkle, la tata

James Van Der Beek: Seth Webster

Erin Karpluk: Reba Maxwel

Trailer e recensione

Mrs. Miracle - Una tata magica è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.6 su 10