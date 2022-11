Una storia di Natale: il trailer del sequel svela nuove anticipazioni sulla storia di Ralphie

Il 17 novembre debutterà su HBO Max il film A Christmas Story Christmas, sequel di Una Storia di Natale e il video regala nuove anticipazioni sul nuovo capitolo della storia di Ralphie.

Nel filmato si ricorda che il tempo scorre in fretta e ci si ritrova a essere adulti e alle prese con nuove responsabilità.

Il protagonista deve quindi fare i conti con le preparazioni per le feste di Natale, tra vecchi amici, bambini brutalmente onesti, tanti problemi e promesse da mantenere.

L'attore Peter Billingsley ha interpretato ancora una volta Ralphie nel sequel. Tra gli interpreti ci sono anche Ian Petrella nel ruolo di Randy Parker, Scott Schwartz nei panni di Flick, R.D. Robb che è Schwartz e Zack Ward nella parte di Scut Farkus.

A sostituire Melinda Dillon nella parte della madre di Ralphie, la signora Parker, è stata invece Julie Hagerty.

Il film Una storia di Natale ha dato vita nel corso degli anni a vari progetti, come i film tv The Phantom of the Open Hearth, The Great American Fourth of July and Ohter Disasters e Ollie Hopnoodle's Haven of Bliss. Non si possono nemmeno dimenticare i sequel Una lunga pazza estate e Una storia di Natale 2.

A Christmas Story Christmas arriverà sugli schermi di HBO Max il 17 novembre 2022 e racconterà quello che accade quando Ralphie Parker tornerà a casa per fare visita alla sua famiglia dopo la morte del Vecchio Parker.