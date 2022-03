Una poltrona per due: Jamie Lee Curtis rivela di essersi sentita in imbarazzo per la scena in topless

Jamie Lee Curtis ha rivelato di essersi sentita in imbarazzo per la scena in topless presente in Una poltrona per due e di non aver intenzione di filmare di nuovo una sequenza hot.

Jamie Lee Curtis è una delle attrici più riconoscibili al mondo ma è lei stessa ad ammettere che scene in topless piuttosto imbarazzanti come quella presente in Una poltrona per due ormai appartengono al passato e possono essere soltanto dei ricordi che fanno parte della "vita nello specchietto retrovisore".

In una recente intervista pubblicata dalla rivista People, la Lee Curtis ha espresso imbarazzo per aver mostrato il seno nella pellicola del 1983: l'attrice, ora 63enne, ha detto di provare una forte avversione per l'atto e ha assicurato ai fan che nessuno vedrà mai più una sequenza del genere con lei, a causa della maternità e del suo matrimonio con Christopher Guest.

"Avevo 21 anni e la parte richiedeva che Ofelia si togliesse il vestito. Mi è piaciuto farlo? No. Mi sono sentito imbarazzato per averlo fatto? Sì. Stavo bene? Sì. Sapevo cosa stavo facendo? Sì. Mi è piaciuto? No. Lo stavo facendo perché era il lavoro? Sì." Ha dichiarato la star.

"Non lo farei oggi, è l'ultima cosa al mondo che farei adesso. All'epoca non ero sposata e ora sono anche una madre. Assolutamente no, non lo rifarei mai e poi mai", ha detto Jamie Lee Curtis a proposito di Una poltrona per due, film molto importante per la carriera della talentuosa attrice statunitense, responsabile di averla catapultata verso l'oceano di successi che tutti noi abbiamo amato nel corso degli anni.