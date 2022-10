Una pallottola spuntata: Liam Neeson potrebbe essere la star del nuovo film

Una pallottola spuntata tornerà sul grande schermo e il protagonista potrebbe essere Liam Neeson.

Il progetto, prodotto da Paramount Pictures, è attualmente in fase di sviluppo e alla regia ci sarà Akiva Schaffer.

Il nuovo film del franchise Una pallottola spuntata sarà scritto da Dan Gregor e Doug Mand, con cui Akiva Schaffer ha collaborato in occasione di Cip & Ciop agenti speciali. La bozza precedente dello script è stata invece firmata da Mark Hentemann e Alec Sulkin.

Liam Neeson, se le trattative si concluderanno in modo positivo, avrà il ruolo del figlio di Frank Derbin, non sostituendo quindi Leslie Nielsen come protagonista. La trama, per ora, non è stata svelata.

Nel team della produzione ci saranno anche Seth MacFarlane ed Erica Huggins tramite la casa di produzione Fuzzy Door.

Nielsen è stato protagonista di tre film nel ruolo del detective Derbin, personaggio diventato un'icona della comicità. Dopo la morte dell'attore si era parlato di un possibile reboot, progetto che non si è però mai concretizzato.