Una notte da leoni: stasera su Italia 1 il film con Bradley Cooper

Arriva stasera su Italia 1, alle 21:35 circa, Una notte da leoni, primo capitolo della fortunata saga, diretto nel 2009 da Todd Phillips che l'anno successivo, e dieci anni prima rispetto al successo di Joker, ha ottenuto il primo premio importante della carriera - il Golden Globe per la migliore commedia - proprio con questo film.

Due giorni prima del suo matrimonio, Doug si reca con i suoi tre amici a Las Vegas per un'indimenticabile festa di addio al celibato. Quando, dopo una notte di pazzie, i tre amici si svegliano non riescono a ricordare niente della sera precedente. Però nella loro suite al Caesars Palace trovano una tigre nella vasca da bagno e un bambino di sei mesi in un armadio. Nel frattempo Doug è sparito. Così nel poco tempo che rimane prima del matrimonio i tre si mettono alla ricerca di Doug cercando di ricostruire gli eventi della nottata per capire cosa è realmente accaduto e sperare che Doug arrivi in tempo a Los Angeles per il suo matrimonio.

Nei panni dei malcapitati amici dello sposo un trio comico d'eccezione: Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis.

Del cast avrebbe dovuto far parte anche Lindsay Lohan, nei panni dell'immancabile prostituta, poi interpretata da Heather Graham: la rossa ex bambina prodigio del cinema per famiglie, però, aveva rifiutato il ruolo convinta dal copione che il film sarebbe stato un sonoro flop al botteghino.