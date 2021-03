Una notte con la regina: stasera su Rai5 il film tratto da un episodio reale accaduto alla regina Elisabetta

Una notte con la regina è il film che, stasera su Rai5 dalle 21:15, farà compagnia a tutti coloro che vorranno "sbirciare" nei ricordi di una giovanissima regina Elisabetta II. Come mai? La vicenda da cui il film prende spunto è realmente accaduta.

È la sera dell'8 maggio 1945, giornata della vittoria degli Alleati contro la Germania nazista. In tutta Europa si festeggia la pace e le principesse Elizabeth e Margaret ottengono l'autorizzazione a unirsi ai festeggiamenti. Le due ragazze vivranno così una notte piena di emozioni, ma anche di pericoli. Ma soprattutto sperimenteranno i primi, romantici battiti del cuore.

Diretto da Julian Jarrold nel 2015, il film trae ispirazione da un episodio realmente accaduto - l'uscita di Elizabeth e Margaret, all'epoca di soli 19 e 14 anni, dalla residenza reale la sera della vittoria per recarsi al ballo del Ritz - ma inventa anche un'emozionante avventura per le due principesse.

Trasmesso senza interruzioni pubblicitarie e disponibile anche in lingua originale, Una notte con la regina vede tra gli interpreti Sarah Gadon, Bel Powley, Jack Reynor, Rupert Everett, Emily Watson, Jack Laskey.