Una, Nessuna, Centomila a Napoli: la scaletta ufficiale del concerto condotto da Amadeus per Canale 5

La terza edizione dell'evento benefico vede Amadeus alla guida e un cast stellare con Annalisa, Coez, Rkomi, Elodie, Francesca Michielin e molti altri sul palco di Piazza Plebiscito

Amadeus si avvicina a Mediaset dopo i risultati non brillanti su Nove. Dopo l'esperienza come giudice di Amici, il conduttore sarà protagonista della terza edizione del concerto benefico Una, Nessuna, Centomila, in programma stasera a Napoli. Accanto a lui Fiorella Mannoia, Presidente Onoraria della Fondazione, in una serata di musica e solidarietà che andrà prossimamente in onda su Canale 5.

Amadeus e il suo avvicinamento a Mediaset

L'ex conduttore di Sanremo continua a esplorare nuovi orizzonti professionali, segnando un significativo avvicinamento al gruppo Mediaset, dopo un periodo caratterizzato da risultati non particolarmente brillanti in termini di ascolti su Nove. Il conduttore, attualmente volto di Discovery e protagonista del nuovo programma The Cage - Prendi e Scappa, aveva già mostrato un primo approccio con Mediaset assumendo il ruolo di giudice ad Amici, esperienza che sembra aver rappresentato il trampolino verso ulteriori collaborazioni.

Come rivelato dal giornalista Alberto Dandolo su Dagospia, la presenza di Amadeus a Mediaset non si limiterà a questa serata: il conduttore sarà ospite di Silvia Toffanin a This is me nella puntata dedicata a Lorella Cuccarini, confermando così la sua apertura verso collaborazioni con il network, pur restando legato ai progetti Discovery.

Fiorella Mannoia

Amadeus e Fiorella Mannoia conducono Una, Nessuna, Centomila

Ora, Amadeus torna sotto i riflettori del gruppo televisivo guidato da Pier Silvio Berlusconi con un impegno speciale, confermando la sua presenza in un evento di grande rilevanza sociale e culturale. Stasera, 25 settembre, il celebre conduttore sarà alla guida della terza edizione di Una, Nessuna, Centomila, concerto benefico in programma per la prima volta al Sud Italia, precisamente in Piazza Plebiscito a Napoli.

L'evento, organizzato dalla Fondazione Una Nessuna e Centomila, ha come volto e Presidente Onoraria Fiorella Mannoia, che affiancherà Amadeus sul palco. La serata rappresenta un'occasione importante non solo per la musica, ma anche per sostenere cause di grande impatto sociale, dando visibilità a iniziative solidali di rilievo nazionale.

Scaletta completa: tutti i cantanti del concerto di Piazza Plebiscito

Sul palco di Napoli si alterneranno alcuni dei nomi più importanti della scena musicale italiana: ogni cantante partecipa gratuitamente. Tra gli artisti: Gigi D'Alessio con la canzone su Filumena Marturano. Fiorella Mannoia canterà "Il peso del coraggio" e "Bocca di Rosa" di Fabrizio De André con Paola Turci. Ci sarà sul palco anche la giornalista e conduttrice Veronica Gentili.