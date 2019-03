Una giusta causa, 5 spot in esclusiva del film con Felicity Jones

Patrizio Marino

Il prossimo 28 marzo Videa porta nelle sale italiane il film Una giusta causa, dedicato a Ruth Bader Ginsburg, interpretata da Felicity Jones, che ha dedicato la propria vita a favore dei diritti delle donne e della parità dei sessi.

Ruth Bader Ginsburg è una delle nove donne che nel 1956 viene accettata al corso di legge dell'Università di Harvard e che, nonostante il suo talento, viene rifiutata da tutti gli studi legali solo perché donna. Sostenuta dall'avvocato progressista Dorothy Kenyon, accetta un controverso caso di discriminazione di genere. Contro il parere di tutti, Ruth vince il processo che determina un precedente nella storia legale statunitense. La pellicola è un tributo a una delle figure più influenti del nostro tempo, Ruth Bader Ginsburg, seconda donna a essere nominata Giudice della Corte Costituzionale. Ed è un tributo a tutte le donne, un invito, più che mai attuale, a non farsi sopraffare da una cultura maschilista.

Felicity Jones interpreta Ruth Bader Ginsburg, mentre Kathy Bates veste i panni di Dorothy Kenyon. Il resto del cast è composto da, Armie Hammer, Sam Waterston e Jack Reynor. On the Basis of Sex, titolo originale del film, è diretto da Mimi Leder.

In occasione della Festa della Donna ci piace proporvi in esclusiva 5 spot di Una giusta causa, per ricordare una delle icone femministe degli Stati Uniti, la Ginsburg è stata la prima giovane avvocatessa poi magistrata e giudice della Corte suprema degli Stati Uniti d'America che ha dedicato la propria vita a favore dei diritti delle donne e della parità dei sessi.