Una Giornata Particolare racconta la caduta di Costantinopoli, gli ospiti di questa sera su La7

Aldo Cazzullo esplora Istanbul e le città italiane legate alla caduta di Costantinopoli, in una puntata ricca di ospiti e memoria storica.

Torna questa sera, mercoledì 14 maggio, in prima serata su La7 alle 21.15, Una Giornata Particolare, il programma condotto da Aldo Cazzullo che ci guida alla riscoperta degli eventi che hanno segnato la storia dell'umanità. Protagonista della puntata è uno dei momenti più drammatici e simbolici della storia europea: la caduta di Costantinopoli, avvenuta il 29 maggio 1453, che decretò la fine dell'Impero Bizantino e l'inizio dell'Era Moderna.

Il racconto della caduta di Costantinopoli, tra storia e immagini

Aldo Cazzullo ci condurrà in un viaggio affascinante tra passato e presente, partendo da Istanbul, l'antica Costantinopoli, teatro della grande conquista ottomana. Il pubblico potrà ammirare luoghi iconici come il Palazzo Topkapi, la Cisterna Basilica, la maestosa Moschea Blu, le Mura di Costantinopoli, il Palazzo delle Blacherne e la leggendaria Hagia Sophia, simbolo del passaggio da civiltà cristiana a impero islamico.

Il racconto non si ferma ai confini della Turchia: il viaggio toccherà anche alcune città italiane dove l'eredità bizantina e le tracce dell'espansione ottomana sono ancora vive. Genova, baluardo marittimo che cercò di contenere l'avanzata turca; Ravenna, crocevia spirituale tra Oriente e Occidente; Venezia, epicentro degli scambi tra culture in conflitto; e Otranto, ultimo avamposto cristiano contro l'assedio ottomano.

Vincenzo Montella

Gli ospiti di questa sera

Come da tradizione, Aldo Cazzullo non sarà solo. Ad arricchire la narrazione ci saranno ospiti d'eccezione: Francesco Guccini, cantautore e scrittore, Vincenzo Montella, commissario tecnico della nazionale turca di calcio, Cenk Ergün, direttore sportivo del Galatasaray, e lo storico Antonio Musarra, che offrirà un approfondimento sul contesto politico e culturale dell'epoca.

Tra parole, immagini e testimonianze, Una Giornata Particolare si conferma come uno degli appuntamenti culturali più attesi del palinsesto televisivo. Una narrazione avvincente che intreccia storie, luoghi e personaggi, per comprendere come un evento del passato continui a influenzare la geopolitica e la cultura del Mediterraneo.