Una donna in carriera: Sigourney Weaver entusiasta del reboot di Selena Gomez

Sigourney Weaver si è dichiarata entusiasta nei confronti del reboot di Una donna in carriera, commedia del 1988 diretta da Mike Nichols. Nel corso di un'intervista con The Hollywood Reporter all'evento annuale Women in Hollywood di Elle, l'attrice si è espressa in merito al progetto definendolo una "grande, fantastica idea".

Ad agosto sono trapelate le prime informazioni in merito al coinvolgimento di Selena Gomez nel progetto, rivelando che avrebbe collaborato con 20th Century Studios e Hulu per realizzare un reboot di Una donna in carriera, anche se per adesso non sappiamo se oltre a produrlo verrà coinvolta anche come interprete. Continuando a parlare di questo reboot, Sigourney Weaver ha detto:

"Fatelo. È una specie di storia eterna, no? Ma vista sotto una nuova luce è particolarmente interessante pensare a Katharine che fa il doppio gioco ai danni della sua assistente nel mondo di oggi. Sono davvero entusiasta di vederlo".

Quando le hanno chiesto se volesse partecipare o anche solamente comparire nel nuovo progetto, Sigourney Weaver ha detto: _"Non riesco a pensare a chi potrei interpretare se non la persona anziana che gestisce l'agenzia e passa col bastone".