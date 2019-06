Una cabina per due: il nuovo reality di Patrizia Pellegrino a settembre su Marcopolo

Patrizia Pellegrino conduce Una cabina per due, il nuovo reality show in onda su Marcopolo per il lancio della startup Trip to Share.

Per festeggiare i suoi 40 anni di carriera come showgirl, attrice cinematografica e di teatro, opinionista e infine produttrice di film e teatro, Patrizia Pellegrino conduce il reality show dal titolo Una cabina per due, in onda su Marcopolo (canale 222 del digitale terrestre) a partire da settembre.

Il programma nasce in occasione del lancio della startup Trip to Share, il sito per chi vuole condividere il suo viaggio con nuovi amici. 12 persone che non si conoscono tra di loro saranno divise in 6 coppie e condivideranno per una settimana una cabina su una nave da crociera. Durante il viaggio i concorrenti saranno seguiti da una troupe che riprenderà i momenti più emozionanti della loro avventura mentre Patrizia Pellegrino li condurrà alla scoperta delle loro sensazioni per cercare di capire se nascerà un'amicizia o, chissà, una possibile storia d'amore.

Una foto di Patrizia Pellegrino

Un'host d'eccezione, una location esclusiva, romantici tramonti sul mare, interessanti gite intorno al Mediterraneo, un confessionale dove raccontare le proprie emozioni: sono questi gli ingredienti principali del viaggio, che è iniziato l'8 giugno a Genova e farà tappa a Marsiglia, Palma di Maiorca, Ibiza, Napoli e Livorno. Ogni puntata del programma sarà dedicata ad una destinazione diversa che il pubblico scoprirà insieme ai partecipanti, fino all'episodio finale, in cui i protagonisti sceglieranno se scendere dalla nave da amici, da innamorati, oppure da soli.

Ideazione e produzione della trasmissione nascono dall'iniziativa di www.triptoshare.it, la nuova startup che permette ai propri utenti di condividere crociere, alberghi, viaggi e villaggi vacanze con una o più persone per dividere le spese e fare nuove conoscenze. Per farlo basta pubblicare il proprio viaggio sul sito e selezionare la modalità di condivisione che si preferisce: condivisione delle spese, gratis, o l'opzione "paga per tutti e due", che permette di offrire il viaggio anche al proprio sconosciuto compagno d'avventura. Ogni utente può inoltre specificare le proprie preferenze per cercare il compagno di viaggio ideale o potrà invitare degli amici e gli utenti della community.

Il sito offre tra l'altro anche la funzione Mystery Trip con cui gli utenti possono viaggiare a prezzi super scontati insieme a sconosciuti, affidandosi alla piattaforma. Proprio come accade in "Una Cabina per due", il profilo della persona che condividerà il viaggio verrà svelato poco prima della partenza e comunque sempre selezionato accontentando le preferenze indicate durante la registrazione.