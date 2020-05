Un pugno di amici, disponibile in streaming su Prime Video da oggi

Un Pugno di Amici approda in esclusiva su Amazon Prime Video da oggi, 20 maggio 2020: protagonisti Matranga e Minafò, gli attori del cast di Made in Sud!

Un Pugno di Amici approda in esclusiva su Amazon Prime Video da oggi nel catalogo streaming di maggio 2020. Protagonisti Matranga e Minafò, gli attori del cast di Sicilia Cabaret e di Made in Sud, con la partecipazione straordinaria di Maurizio Casagrande.

Comicità siciliana quanto basta, un pizzico di immancabili tormentoni e un cast d'eccezione sono gli ingredienti della ricetta cinematografica che promette di saziare tutti, fan e non. Con la regia di Sergio Colabona il cast della commedia annovera insieme a Matranga e Minafò, anche Maria Bolignano, Mariano Bruno, Paride Benassai, I Ditelo voi, Angelica Massera, Titina Maroncelli, Piera Russo, Grazia Zappalà, Felicia Del Prete, Totino La Mantia, I 4 Gusti, I Respinti, I Badaboom, Ivan Fiore e tutto il cast di Sicilia Cabaret.

Il film racconta di quattro amici un po' sgangherati che organizzano una rapina con la speranza di risolvere tutti i loro problemi, ma dopo una serie di disavventure saranno costretti ad una precipitosa fuga da cui avranno inizio tutti i loro problemi. Tra situazioni comiche e sketch esilaranti i quattro amici dovranno sperimentare nuovi sistemi per sbarcare il lunario. La pellicola, completamente Made In Sud, è stata girata tra Palermo e dintorni: tra Termini Imerese, Gratteri, Lascari e Isola delle Femmine (all'interno del Saracen Hotel). Prodotto da Sicilia Social Star e Tunnel Produzioni e diretto da Sergio Colabona il film vede l'unione del cast di Sicilia Cabaret e di Made in Sud.