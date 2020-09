Un profilo per due: stasera su Rai3 appuntamento con la commedia romantica

Stasera su Rai3, alle 21:15, va in onda, in prima visione TV, la commedia romantica Un profilo per due, diretta nel 2017 da Stéphane Robelin.

Stasera su Rai3, alle 21:15 e in prima visione TV, va in onda Un profilo per due, la divertente commedia romantica francese, descritta come la trasposizione in chiave moderna del Cyrano de Bergerac, firmata da Stéphane Robelin nel 2017, con Pierre Richard, Yaniss Lespert e Fanny Valette.

Pierre (Pierre Richard) è vedovo e anziano. Si è praticamente chiuso in casa da tempo, ancorato al ricordo dell'amata moglie e con una figlia che lo va a trovare e si occupa di lui. La donna gli regala un computer che non usa più e gli manda Alex, l'attuale compagno della figlia, per insegnargli i primi rudimenti di informatica pratica. Pierre impara così a navigare in rete e conosce Flora, una donna giovane e bella, che attrae con il suo romanticismo. Quando arriva però il momento dell'incontro comprende che non può essere lui a presentarsi e chiede ad Alex di andarci al suo posto.