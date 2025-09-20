Un omicidio per due – Festa di compleanno stasera su Rai 2: trama, cast e curiosità del thriller tedesco

Nel secondo episodio del tv movie tedesco, in prima visione assoluta su Rai 2, un'avvincente indagine nella Ruhr porta Lou Kraft e Kerem Ergin a svelare misteri, inganni e segreti durante una festa di compleanno finita male.

Stasera, sabato 20 settembre, la prima serata di Rai 2 propone, a partire dalle 21.20, Un omicidio per due - Festa di compleanno, diretto da Ismail Sahin. Il tv movie è il secondo capitolo del ciclo Mord im Revier - Ein Ruhrpott-Krimi, che porta sul piccolo schermo le indagini dei poliziotti Lou Kraft e Kerem "Gianni" Ergin, tra misteri, segreti e atmosfere cupe nella regione della Ruhr.

Trama di Un omicidio per due - Festa di compleanno

Lou Baum, agente di polizia trasferita da Berlino nella regione della Ruhr, sta per festeggiare il suo compleanno. Alcune sue care amiche arrivano da Berlino per farle una sorpresa. Tuttavia, la serata tranquilla prende una piega tragica: il giorno seguente, una delle invitate viene ritrovata morta in una discarica, mentre l'altra sparisce senza lasciare tracce.

Lou, coinvolta emotivamente, viene temporaneamente sollevata dall'incarico per conflitto d'interessi. Nonostante ciò, decide di andare avanti con le indagini per conto suo. Assieme al commissario Kerem "Gianni" Ergin, il suo collega, si mette sulle tracce della verità: emergono indizi inquietanti, vuoti di memoria, segreti nascosti durante quella notte di festa.

Eidin Jalali e Caro Cult

Cast: interpreti e personaggi del film di Rai 2

Caro Cult è Lou Baum

è Lou Baum Eidin Jalali veste i panni di Kerem "Gianni" Ergin

veste i panni di Kerem "Gianni" Ergin Andreja Schneider nel ruolo di Franziska Reusch, capo della stazione di polizia

nel ruolo di Franziska Reusch, capo della stazione di polizia Gloria Odosi dà vita a Fine Lobrecht - cadetta di polizia

Produzione / Team creativo

Il produttore e showrunner è Tommy Wosch .

. La regia è affidata a Ismail Şahin .

. Gli sceneggiatori che hanno collaborato con Wosch sono Christiane Rousseau e Alexandre Powelz.

Curiosità sulla miniserie tedesca tedesco

Le riprese sono iniziate il 25 luglio 2023 e sono durate fino a fine settembre 2023. Le location principali includono Berlino e diverse zone della Ruhr.

Il piccolo commissariato si trova nel fittizio paesino di Lipphafen , definito come "la più piccola stazione di polizia della Repubblica".

Sono stati prodotti due film da 90 minuti ciascuno, come parte della serie Mord im Revier - Ein Ruhrpott-Krimi (Omicidio nel distretto - Un giallo nella Ruh). Il primo - Ultima notte di nozze - è stato trasmesso sabato 13 settembre su Rai 2.

Dove vedere Un omicidio per due - Festa di compleanno

Il lungometraggio fa parte del ciclo Nel segno del giallo, la storica rassegna che da oltre trent'anni propone film di suspense e thriller. Un omicidio per due - Festa di compleanno sarà trasmesso su Rai 2 in prima visione assoluta alle 21:20 e potrà essere seguito in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione On Demand.