Un omicidio per due – Ultima notte di nozze stasera su Rai 2: trama, cast e curiosità del thriller tedesco

Tra paesaggi industriali e piccoli villaggi, un matrimonio finisce in tragedia. Lou Baum e Gianni Ergin devono risolvere un caso che mette alla prova fiducia e coraggio.

Un nuovo appuntamento con il thriller arriva in prima serata su Rai 2 stasera 13 settembre con Un omicidio per due - Ultima notte di nozze (titolo originale: Mord im Revier - Das Horrorhaus von Hünxe). Diretto da Ismail Şahin e prodotto in Germania nel 2023, il film mescola atmosfere da poliziesco con il fascino oscuro di un dramma familiare, portando sullo schermo una storia avvincente fatta di segreti, indagini e tensioni personali.

Trama di Un omicidio per due - Ultima notte di nozze

Lou Baum è una giovane agente appena trasferita da Berlino nella regione della Ruhr e viene affiancata al commissario Kerem "Gianni" Ergin, uomo con solide radici locali. Il loro primo caso insieme è particolarmente complesso: una donna viene trovata morta in un lago la stessa sera del suo matrimonio. Tutti gli indizi sembrano puntare sul figlio di un avvocato influente, ma l'uomo usa il suo potere per intralciare le indagini e mettere sotto pressione i due poliziotti.

Le tracce conducono a una misteriosa casa isolata a Hünxe, soprannominata "horrorhaus", che nasconde oscuri segreti legati alla vittima e alla sua famiglia. Mentre l'inchiesta si fa sempre più intricata, Lou e Gianni devono imparare a fidarsi l'uno dell'altra, affrontando non solo i sospetti e i colpi di scena, ma anche le pressioni politiche e i rapporti tesi con la comunità locale.

Eidin Jalali e Caro Cult in una scena di Un omicidio per due – Ultima notte di nozze

Curiosità sul film tedesco

Il film dura circa 90 minuti ed è parte del ciclo televisivo Mord im Revier, dedicato a indagini nella regione della Ruhr.

La pellicola è la prima di una miniserie di due tv movie tedeschi con protagonisti i poliziotti Lou Kraft e Kerem "Gianni" Ergin.

L'ambientazione tra paesaggi industriali e piccoli villaggi conferisce alla storia un'atmosfera cupa e realistica.

L'intesa tra i due protagonisti, provenienti da contesti molto diversi, è uno dei punti di forza narrativi.

Una scena di Un omicidio per due

Cast: interpreti e personaggi del film di Rai 2

Caro Cult è Lou Baum

è Lou Baum Eidin Jalali veste i panni di Kerem "Gianni" Ergin

veste i panni di Kerem "Gianni" Ergin Andreja Schneider nel ruolo di Franziska Reusch

nel ruolo di Franziska Reusch Gloria Odosi dà vita a Fine Lobrecht

dà vita a Fine Lobrecht Cornelia Gröschel interpreta Cynthia Gleiser

interpreta Cynthia Gleiser Anni Kaltwasser è Mila Kerkovski

è Mila Kerkovski Bärbel Schwarz nei panni di Doreen Kerkovski

nei panni di Doreen Kerkovski Cornelius Schwalm ricopre il ruolo di Hans Riemelt

ricopre il ruolo di Hans Riemelt Marcus Schinkel come Dean Wittler

come Dean Wittler Sevda Polat nel ruolo di Peri Günes

nel ruolo di Peri Günes Maximilian Jaenisch è Mick Müller

Dove vedere Un omicidio per due - Ultima notte di nozze

Il lungometraggio fa parte del ciclo Nel segno del giallo, la storica rassegna che da oltre trent'anni propone film di suspense e thriller. La pellicola sarà trasmessa su Rai 2 in prima visione assoluta alle 21:20 e potrà essere seguita in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione On Demand.