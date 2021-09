Un'occasione da Dio, su Prime Video in streaming da oggi

Un'occasione da Dio, la commedia con Simon Pegg e Kate Beckinsale datata 2015, arriva da oggi 3 settembre in streaming su Amazon Prime Video!

La commedia sci-fi che vede protagonisti Kate Beckinsale e Simon Pegg, Absolutely Anything - in italiano Un'occasione da Dio. Diretto da Terry Jones dei Monty Python (che nella versione originale prestano la loro voce ad un gruppo di extraterrestri), il film vede tra i doppiatori anche l'indimenticato Robin Williams, qui in uno dei suoi ultimi lavori.

Nel film, un consiglio intergalattico di alieni decide di radere al suolo il nostro pianeta, considerato inutile e dannoso. Prima di procedere, decidono però di concedere alla razza umana un'ultima occasione: ad un uomo, scelto tra miliardi di persone, verrà dato il potere di fare qualsiasi cosa, a suo piacimento. Se l'uomo dimostrerà di saper sfruttare adeguatamente e con saggezza questa possibilità, il pianeta si salverà. La scelta ricade su un anonimo insegnante (Simon Pegg) che al momento, come unica ragione di vita, pensa a come fare per portarsi a letto la donna dei suoi sogni...

