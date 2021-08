Un lupo mannaro americano a Londra: i fan festeggiano i 40 anni del film di John Landis

Oh, santa merda! Serve ancora ricordarvi che, qualora vi troviate nel bel mezzo della brughiera inglese, è necessario non abbandonare mai il sentiero? No. Se un consiglio del genere è ormai entrato a far parte del nostro immaginario, il merito è di Un lupo mannaro americano a Londra che, il 21 agosto, ha compiuto ben 40 anni dalla sua uscita. Per questo motivo, i fan del film di John Landis si sono scatenati con le celebrazioni su Twitter.

Un Lupo Mannaro Americano a Londra: i 40 anni di un cult iconico

Scritto e diretto da John Landis, il film ha debuttato al box-office il 21 agosto 1981 e si è subito rivelato un ottimo successo di pubblico. Dopo l'exploit di The Blues Brothers, John Landis è atteso al varco da pubblico e critica, che si aspettano entrambi da lui grandi cose. La proposta ai produttori del regista è così aliena, stramba e sovversiva da generare un effetto di straniamento nel pubblico mainstream. Nel corso dei decenni, Un Lupo mannaro americano a Londra non ha fatto altro che accrescere il suo status e trasformarsi in un vero e proprio cult degno di essere tramandato di generazione in generazione.

Ad aver convogliato buona parte delle critiche entusiastiche relativamente al titolo è stato il lavoro di make-up di Rick Baker, che vinse anche il Premio Oscar per il Miglior Trucco e che avrebbe settato lo standard per i rimanenti horror artigianali degli anni Ottanta. Nel corso di un'intervista di quegli anni con Birth Movies Death, Baker ha dichiarato: "John Landis mi ha parlato delle sue idee relativamente alla trasformazione dell'uomo in lupo. Abbiamo entrambi amato la metamorfosi di Fredric March in Mr. Hyde e quella di Lon Chaney Jr. nell'uomo lupo. Ma noi volevamo andare oltre e mostrare tutta la trasformazione. Volevamo restituire l'idea di orrore e sofferenza insita nella metamorfosi".

A celebrare il 40esimo anniversario di uscita di Un lupo mannaro americano a Londra sono stati la rivista Fangoria e decine e decine di utenti su Twitter.

La maggior parte degli utenti che ha festeggiato il 40esimo anniversario di Un lupo mannaro americano a Londra su Twitter ha esaltato la bellezza del make-up e il mix tra parodia e horror nelle scelte narrative e di messa in scena di John Landis.

Sono molte le foto dal dietro le quinte di Un lupo mannaro americano a Londra che gli utenti hanno postato su Twitter e che dimostrano tutto il loro infinito amore nei confronti di questo cult immortale della storia del cinema.