Un'isola per cambiare, su Netflix in streaming da oggi

Un'isola per cambiare, la nuova produzione tedesca diretta da Vanessa Jopp, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 8 marzo 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Un'isola per cambiare, la nuova produzione tedesca diretta da Vanessa Jopp, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 8 marzo 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Zeynep Altin (interpretata da Naomi Krauss, volto ricorrente delle serie tv crime tedesche) si trova a un punto di collasso nella sua vita: lavora troppo ma non è apprezzata ne in ambito professionale ne in famiglia. Dopo l'ennesimo disastro, decide di lasciare Monaco per un'isola croata, andando a vivere nel cottage che la madre aveva comprato in segreto per rifugiarsi in tranquillità lontano dal mondo.

Locandina di Un'isola per cambiare

La sinossi ufficiale rivela: Zeynep Altin è sull'orlo di una crisi di nervi: non viene mai apprezzata né da suo marito, né da sua figlia e ancora meno dal suo anziano padre. Dopo una disavventura in seguito al funerale della madre, Zeynep decide di staccare dalla vita di città e, da Monaco, fugge verso un'isola croata. Qui, in un cottage che proprio sua madre aveva acquistato molto tempo prima, la donna tenterà di ritrovare quell'equilibrio e quella serenità che appaiono smarriti. Ma anche in questo luogo apparentemente incantato si cela l'atteso contrattempo: Josip, l'ex proprietario del piccolo edificio, vive ancora sul suo terreno, e non intende rendere pacifica l'accoglienza per la malcapitata Zeynep... Ce la farà a superare l'ennesimo inghippo?