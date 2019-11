Un giustiziere a New York: Queen Latifah star del reboot della serie tv

Un giustiziere a New York - The Equalizer potrebbe tornare sugli schermi con una serie reboot con star Queen Latifah.

Un giustiziere a New York - The Equalizer potrebbe tornare in televisione con un reboot in fase di sviluppo per CBS con protagonista l'attrice Queen Latifah.

Il network americano ha infatti ordinato la produzione del pilot della possibile nuova versione di Un giustiziere a New York che è stata creata da Andrew Marlowe, già autore di Castle, e Terri Miller che avranno inoltre il ruolo di showrunner.

La serie originale è andata in onda dal 1985 al 1989 e mostrava l'attore Edward Woodward nella parte dell'ex agente sotto copertura Robert McCall che si occupava di risolvere i problemi di chi chiedeva il suo aiuto, per provare a espiare i peccati del suo passato.

Lo show era poi stato adattato per il grande schermo in occasione di alcuni film diretti da Antoine Fuqua e con protagonista l'attore Denzel Washington. Queen Latifah, coinvolta come protagonista, sarà inoltre produttrice in collaborazione con John Davis e John Fox.