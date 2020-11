Un giorno in pretura, stasera su Rai3 il processo a Raffaele Rullo e Antonietta Biancaniello

Un giorno in pretura torna stasera su Rai3, alle 00:30, con la nuova puntata dedicata al processo a Raffaele Rullo e Antonietta Biancaniello per l'omicidio di Andrea La Rosa.

Stasera su Rai3, alle 00:30, va in onda Un giorno in Pretura: al centro della nuova puntata il processo a Raffaele Rullo e Antonietta Biancaniello. Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra torna con l'ottava delle nove puntate nella solita collocazione in seconda serata del sabato.

La puntata intitolata "Costretta a uccidere", a cura di Simona Tili, propone la storia di Raffale Rullo e dell'anziana madre Antonietta Biancaniello. Dopo aver tentato il 5 ottobre del 2017 di uccidere Valentina Angotti, moglie e nuora degli imputati, il 15 novembre dello stesso anno, poco più di un mese dopo, secondo l'accusa, avrebbero ucciso anche Andrea La Rosa, un giovane manager ed ex calciatore di 35 anni.

La Corte di Assise di Milano dovrà ricostruire il perché questa diabolica coppia abbia commesso due delitti così efferati, apparentemente non legati fra di loro.

