Un giorno in pretura su Federico Aldrovandi: stasera su Rai3 i punti più oscuri del processo

Stasera su Rai3, alle 00:25, va in onda Un giorno in Pretura: al centro della nuova puntata ancora la vicenda processuale di Federico Aldrovandi. Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra torna nella solita collocazione in seconda serata del sabato.

Nei due appuntamenti precedenti, Un giorno in pretura ha ricostruito in parte il caso. Dopo la tragica morte di Federico Aldrovandi, avvenuta il 25 settembre 2005, il processo ha visto imputati quattro agenti di polizia e l'accusa per tutti è stata di omicidio colposo. Federico è morto per droga, si diceva, prima che i risultati dell'autopsia e delle analisi tossicologiche fossero disponibili. Si improvvisava, di fronte a una tragedia che non si era in grado di gestire, oppure si cercava di nascondere i veri responsabili?

La puntata odierna di Un giorno in pretura sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, dove, all'interno della sezione dedicata al programma di Roberta Petrelluzzi, sono consultabili anche le puntate delle passate stagioni.