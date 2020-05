Un giorno di ordinaria follia: Michael Douglas ha ispirato un personaggio de I Simpsons

Il personaggio di Frank Grimes che compare in un episodio de I Simpson è parzialmente basato sul personaggio interpretato da Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia.

Nel 1997 il personaggio di D-Fens, William Foster, venne utilizzato come principale ispirazione per creare Frank Grimes in 'Homer's Enemy' de I Simpson. Proprio come D-Fens, Grimes ha un'acconciatura rasata, indossa un paio di occhiali da vista, una camicia, una cravatta e, esattamente come D-Fens, Grimes perde la calma a causa della stupidità del prossimo, in questo caso quella di Homer.

Homer inizia a chimarlo "Grimy" e questo fa letteralmente impazzire Grimes che si arrabbia a causa del comportamento distratto del capo famiglia de I Simpson. Oltre ai suoi difetti a farlo imbestialire è il fatto che tutti quelli che lo circondano sembrano non prendere sul serio la stupidità di Homer. Casualmente Robert Duvall, che nel film recita al fianco di Douglas, su cui è modellato il personaggio di Frank Grimes, sarebbe poi andato ad interpretare, nel 2002, un ufficiale di polizia con lo stesso nome nel film John Q.

La vita di William "Bill" Foster, D-Fens, è un vero disastro: la moglie Elisabeth l'ha lasciato credendo che sarebbe diventato un violento, con lei e con la figlia Adele, ha perso il suo impiego in un'importante azienda perché considerato non all'altezza della sua posizione. Una mattina Bill rimane bloccato in un ingorgo mentre si sta recando in città e, stravolto dal caldo, prende la sua valigetta e abbandona la sua macchina nel traffico facendo infuriare gli altri automobilisti: tra questi c'è il sergente Martin Prendergast, al suo ultimo giorno di servizio, il quale, aiutando un agente a spostare la macchina di Bill, nota la targa personalizzata: "D-Fens".

La trama del film di Schumacher ha ispirato un video musicale di Foo Fighters e la canzone degli Iron Maiden 'Man on the Edge'.