Un Divano a Tunisi: clip esclusiva del film con Golshifteh Farahani

Un Divano a Tunisi, il film di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, arriva in sala l'8 ottobre distribuito in Italia da Bim Distribuzione. Il film è il primo lungometraggio della regista Manele Labidi Labbé.

Nel video che potete vedere qui sopra Selma Derwish, la protagonista del film, psicanalizza un paziente che si lamenta perché dopo i dittatori arabi ora sogna Putin, ma giura che se sognerà "quello stronzo di Bush" si butterà dalla finestra.

A 35 anni Selma Derwish scopre la nostalgia di casa. Cresciuta in Francia, laureata in psicoanalisi, la donna arriva a Tunisi con la fiera determinazione di aprire il suo studio in città, sul tetto della casa di famiglia, in un quartiere periferico. Sull'onda delle primavere arabe si illude di aver a che fare con un contesto moderno e occidentalizzato. Scoprirà ben presto di vivere in un paese schizofrenico, ammalato di pregiudizi, di burocrazia, capace di confondere Freud con la Fratellanza Musulmana.

Un divano a Tunisi è diretto dalla regista franco-tunisina Manèle Labidi Labbé, qui al suo esordio con un lungometraggio. I protagonisti del film sono Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled, Feriel Chamari, Hichem Yacoubi, Najoua Zouhair, Jamel Sassi e Ramla Ayari. La sceneggiatura è stata firmata dalla stessa Labidi Labbé.