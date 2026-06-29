Tutto per la mia famiglia, trame e anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio

Tutto per la mia famiglia torna per un'altra settimana, dal 29 giugno al 3 luglio, nel palinsesto di Canale 5, ma con una grossa novità. Non solo un cambio d'orario (posticipata di un'ora) ma anche un raddoppio: la soap turca andrà infatti in onda tutti i giorni per due ore, dalle 16:50 alle 18:50 circa, accompagnando così il pubblico fino all'appuntamento con Avanti un altro.

Le trame della settimana dal 29 giugno al 3 luglio

Le nuove puntate di Tutto per la mia famiglia saranno segnate da vendette, segreti destinati a emergere e nuovi colpi di scena. Al centro della settimana ci saranno la crisi della famiglia Eren, il peggioramento del rapporto tra Akif, Nebahat e Suzan, il dramma di Kadir e le tensioni sempre più forti tra i ragazzi dell'Ataman College.

Lunedì 29 giugno

Durante la festa di compleanno di Melissa a casa Atakul, Nebahat tratta con freddezza i ragazzi, ma il momento viene completamente stravolto quando Aybike rivela davanti a tutti la relazione tra Akif e Suzan. Akif respinge immediatamente le accuse, sostenendo che siano prive di qualsiasi fondamento. Kenan affronta Suzan, che continua a negare, mentre Nebahat sceglie di credere al marito, più preoccupata dello scandalo che della verità.

La vendetta degli Atakul non tarda ad arrivare: Nebahat fa revocare le borse di studio ai ragazzi e ottiene il licenziamento di Kadir. Anche Aybike e Ogulcan vengono espulsi dall'Ataman nonostante la retta sia stata regolarmente pagata.

Gli Eren si ritrovano così in una situazione drammatica: Orhan perde il lavoro e i figli restano senza scuola. Sengül tenta di rimediare presentandosi dagli Atakul per chiedere scusa, ma il confronto degenera e, prima di andarsene, rivela a Nebahat che Akif è responsabile della morte di Veli.

Nel frattempo Kadir affronta Mehmet per saldare il debito contratto da Ömer e Ogulcan. Il giovane rifiuta però di lavorare per lui e viene brutalmente picchiato. Melissa scopre quanto accaduto e si offre di pagare il debito, ma Kadir rifiuta qualsiasi aiuto.

Martedì 30 giugno

Grazie all'intervento di Nebahat, i ragazzi Eren vengono riammessi all'Ataman e anche Kadir e Orhan tornano al lavoro. La decisione divide la famiglia Atakul: Doruk è contrario, mentre Melisa è felice e decide perfino di denunciare alla polizia le intimidazioni subite da Kadir.

Il ritorno a scuola riaccende immediatamente i contrasti. Harika tenta di umiliare Aybike, prima provocando una rissa e poi leggendo davanti a tutti il suo diario segreto. Aybike reagisce con uno schiaffo, ma la vendetta non tarda ad arrivare: Harika e le sue amiche rinchiudono Asiye nella cella frigorifera della mensa. Ferito dalle parole della figlia, Orhan teme che i ragazzi possano vergognarsi di lui, ma Sengül cerca di rassicurarlo.

Intanto Mehmet viene arrestato e Kadir pensa di essersi finalmente liberato del criminale. In realtà l'uomo ordina ai suoi uomini di aggredirlo e Kadir viene accoltellato. Trasportato d'urgenza in ospedale, durante l'intervento il suo cuore si ferma e il ragazzo ha una visione dei genitori Veli e Hatice, che lo invitano a tornare dai suoi fratelli.

Nello stesso momento Harika sorprende Akif e Suzan insieme, confermando così i sospetti di Aybike sulla loro relazione.

Mercoledì 1° luglio

Suzan va a riprendere Harika alla stazione di polizia, ma il loro rapporto continua a deteriorarsi. Intanto Kadir viene dimesso dall'ospedale e riceve la visita di Melisa, che gli confessa di essere stata lei a denunciare gli uomini che lo avevano aggredito. Dopo un primo momento di rabbia, il ragazzo decide di perdonarla.

Le difficoltà economiche degli Eren, però, sono tutt'altro che finite: in casa viene staccata la corrente per il mancato pagamento delle bollette.

A scuola Ogulcan prova a ricucire il rapporto con Harika, senza successo, mentre Doruk scopre dell'uscita tra lei e Ogulcan e decide di interrompere definitivamente la loro relazione. Intanto si svolgono le selezioni per il concorso musicale e Asiye stupisce tutti con il suo talento nel canto.

Nel frattempo Aybike sorprende Harika mentre ruba in un negozio e la riprende con il cellulare. I familiari le consigliano però di cancellare il video per evitare ulteriori problemi.

Più tardi Orhan rivela a Kadir un segreto custodito per anni: Ömer è in realtà il figlio di Suzan e venne abbandonato alla nascita dal nonno Mümtaz. L'uomo propone di raccontare tutta la verità a Suzan, ma Kadir rifiuta per non ferire il fratello.

Giovedì 2 luglio

La rivalità tra Harika e Asiye continua a crescere e la ragazza organizza un nuovo dispetto ai danni della rivale. Per reazione Ömer vorrebbe pubblicare il video che mostra Harika mentre ruba, ma Kadir riesce a impedirglielo.

Sengül si presenta a casa di Nebahat imponendole di darle un lavoro, mentre Melisa cerca qualsiasi occasione per stare vicino a Kadir. Quando Ömer confessa al fratello di essersi innamorato di Melisa, Kadir comprende di dover rinunciare ai propri sentimenti.

Akif e Nebahat festeggiano il loro anniversario al ristorante, dove incontrano Suzan, Kenan e Harika. Poco dopo Suzan comunica ai due coniugi di voler divorziare. Melisa, invece, dichiara apertamente il suo amore a Kadir, mentre Mazlum organizza una serata per favorire un loro avvicinamento.

Il colpo di scena arriva quando Suzan confessa ad Akif di essere incinta e di voler tenere il bambino. L'uomo cerca di prendere tempo promettendole che lascerà Nebahat.

Nel frattempo il preside sorprende Asiye, Harika e Aybike mentre litigano e le punisce obbligandole a pulire i corridoi della scuola. Asiye, scoraggiata dalle continue provocazioni di Harika, comunica a Doruk di voler rinunciare al concorso musicale per non rischiare di perdere la borsa di studio.

Venerdì 3 luglio

Nebahat e Suzan si ritrovano in ospedale per far visita all'amica Asli, che ha appena dato alla luce una bambina. Sentendo Nebahat parlare del desiderio suo e di Akif di avere un altro figlio, Suzan perde completamente il controllo.

Melisa continua a tentare di conquistare Kadir, ma il ragazzo mantiene le distanze per rispetto dei sentimenti di Ömer. Doruk prova ancora a convincere Asiye a partecipare al concorso musicale, ma tra i due nasce un acceso litigio. Berk lo provoca sostenendo che Asiye non ricambierà mai il suo interesse e Doruk accetta una scommessa.

Sul fronte familiare, Orhan chiede a Ogulcan di trovare un modo per aiutare economicamente i cugini, mentre Sengül è contraria. Intanto la piccola Emel, convinta che i genitori possano tornare, scappa salendo da sola su un autobus. Orhan riesce a raggiungerla e la accompagna al cimitero, spiegandole con dolcezza che i suoi genitori non torneranno più, ma vivranno sempre nel loro ricordo.

Dopo aver scoperto definitivamente il tradimento del marito, Nebahat invia ad Akif le carte per il divorzio. L'uomo, però, la minaccia e le fa capire che non intende separarsi. Infine, una lettera scritta da Melisa per Kadir finisce nelle mani di Ömer. Il ragazzo le dichiara il proprio amore ma, quando scopre che lei è innamorata del fratello, tra i due nasce un duro e doloroso confronto.