Un amore all'altezza stasera su Iris, trama e cast del film con il premio Oscar Jean Dujardin

Stasera 26 luglio 2023, in prima serata, alle 21:00, su Iris, canale 22 del digitale terrestre, per il ciclo 'Très Chic', il premio oscar Jean Dujardin è il protagonista di Un amore all'altezza diretto da Laurent Tirard. Laurent Tirard e Grégoire Vigneron hanno scritto la sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da Éric Neveux. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Un amore all'altezza: Virginie Efira e Jean Dujardin in una scena del film

Un amore all'altezza: Trama

Diane, avvocatessa bella e brillante, riceve una chiamata da uno sconosciuto che casualmente ha trovato il suo numero. L'uomo è un architetto colto, spiritoso e affascinante. Tra loro c'è subito feeling e i due decidono così di incontrarsi. Il primo appuntamento, però, prenderà subito una piega inaspettata.

Un amore all'altezza: Virginie Efira, Jean Dujardin e Cédric Kahn in una scena del film

Curiosità

Un amore all'altezza il remake di una pellicola argentina del 2013 intitolata Cuor di Leon, diretta da Marcos Carnevale

La pellicola è uscita in Italia a partire dal 7 settembre 2016, distribuita da Lucky Red. In Francia il film è arrivato alcuni mesi prima, il 4 maggio 2016

Jean Dujardin è stato reso più basso con diversi trucchi della telecamera come essere ripreso dall'alto, in ginocchio o seduto su uno sgabello con ruote. Durante le sue scene di dialogo con Virginie Efira, spesso girate senza questi accorgimenti, lui doveva guardare in alto (quindi sopra la sua testa) mentre lei doveva guardare in basso.

Un amore all'altezza: Jean Dujardin e Cédric Kahn in un momento del film

Recensione e Trailer

Il promo del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

Un amore all'altezza: Virginie Efira in un momento del film

Interpreti e personaggi