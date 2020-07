UltraPop Festival, la saga di Star Wars protagonista stasera su Twitch

Alle 19:00 su Twitch l'UltraPop Festival presenta il panel Star Wars - La Forza del nuovo corso, interamente dedicata alla saga più seguita di sempre. Rispettare la tradizione o tradire il mito? Ancorarsi al passato o proiettarsi verso il futuro? Analizziamo insieme la saga sequel di Star Wars in compagnia della doppiatrice di Rey: nuova eroina della galassia lontana lontana.

Con l'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker si chiude un'era per il franchise stellare ideato da George Lucas: il nono episodio della saga principale di Star Wars, quella dedicata alla famiglia Skywalker e al conflitto tra Jedi e Sith, segna infatti l'epilogo definitivo di quel filone, a detta dei diretti interessati.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley in un'immagine dal primo teaser

Dal 2022, anno in cui uscirà il prossimo film salvo cambi di strategia, esploreremo angoli nuovi della galassia lontana lontana, senza per forza tirare in ballo la Forza e le spade laser. Dodici lungometraggi, di cui uno animato (sostanzialmente il pilot esteso della serie sulle guerre dei cloni, andato in sala), due che fanno parte dell'ora defunto filone antologico e una nuova serie tv animata in arrivo su Disney+, l'attesa Star Wars: The Bad Batch, saranno al centro della chiacchierata di oggi con Benedetta Degli Innocenti, Eva Carducci, Andrea Bellusci, Giuseppe Grossi e Luca Liguori.

