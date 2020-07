UltraPop Festival, la riapertura dei cinema italiani nel panel su Twitch

La domanda che ci facciamo al panel Cinema Reloaded dell'UltraPop Festival è una: siamo pronti a tornare in sala? Regole, limitazioni, timori. Questo e altro sta frenando la riapertura delle sale del nostro paese e il ritorno al cinema degli spettatori italiani, al contrario di altre nazioni che sono già più avanti nel processo di ripartenza: ne parliamo alle 15:00 su Twitch!

Il 15 giugno, secondo dcpm, i cinema italiani avrebbero potuto riaprire le proprie porte al pubblico, l'Anica nella stessa giornata ha fornito i primi dati della riapertura: "Oggi circa 4000 cinema riapriranno in tutta Italia. Riapriranno con gradualità e con delle precauzioni, che negli ultimi giorni sono state rese meno complicate". Questo perché originariamente le linee guida per la riapertura delle sale cinematografiche prevedevano l'obbligo di mascherina e il divieto di consumo di cibi e bevande per tutta la durata della proiezione, obbligo decaduto dopo la minaccia di ANEC di non riaprire.

Le sale italiane stanno ripartendo lentamente sotto l'occhio vigile di #CinemaReloaded, che vuole raccontare le iniziative che saranno poste in essere a supporto del cinema in sala nei prossimi mesi e testimoniare l'entusiasmo e la passione delle persone e delle aziende di servizi e comunicazione che ruotano intorno al cinema. Se la mascherina andrà dunque indossata solo nel tratto dall'ingresso al posto in sala, i cinema dovranno comunque rispettare alcuni paletti. Le sale cinematografiche dovranno prevedere percorsi separati, misurazione della temperatura, posti distanziati e sanificazione degli ambienti. Confermato il numero massimo di 200 spettatori al chiuso, mentre all'aperto si arriva fino a un tetto di 1000 spettatori che potranno sedere vicini se conviventi.

Tutte le info, programma ed ospiti del festival su:

ultrapopfestival.it

Seguiteci sui canali social #ultrapopfestival

UltraPop Festival su Facebook

UltraPop Festival su Instagram

Il festival sarà online sui canali Twitch:

Multiplayer su Twitch

Movieplayer su Twitch

Lega Nerd su Twitch