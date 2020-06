Cinema: mascherina in sala sì o no? L'ANEC fa chiarezza

Dal 15 giugno si potrà tornare al cinema ma dovremo farlo con la mascherina? No, almeno stando a quanto dichiarato dall'ANEC, che ha fatto finalmente chiarezza, su questo come su altri punti, ma non dopo un lungo braccio di ferro con il Governo.

Come riportano nel DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella notte del 12 giugno, le sale cinematografiche in tutta Italia potranno riaprire i battenti da lunedì 15 giugno. In allineamento con quanto concesso alle altre attività aperte al pubblico, si potrà andare al cinema insieme ai propri familiari e ai famosi congiunti, facendo però sempre attenzione a mantenere le giuste distanze di sicurezza da altri gruppi di persone "non congiunte". Per quanto riguarda l'uso della mascherina, in sala non ci sarà l'obbligo di indossarla e questo va di pari passo con la riapertura dei punti ristoro all'interno dei cinema. I protocolli di sicurezza saranno in vigore almeno fino al 14 luglio.

Mario Lorini, presidente dell'ANEC, Associazione Nazionale Esercenti Cinema, ha salutato le nuove misure con un: "ringraziamento e un plauso all'intervento del Ministro Franceschini e dei suoi più stretti collaboratori, Prof. Lorenzo Casini e Dott. Salvatore Nastasi, per il sostegno dimostrato al cinema e alla determinante azione della Conferenza delle Regioni che ha recepito le istanze degli esercenti".

L'approvazione delle nuove misure di sicurezza nei cinema arriva dopo un lungo faccia a faccia tra Governo, che inizialmente aveva varato misure più restrittive, e gestori delle sale, fortemente provati da una chiusura forzata che va ormai avanti da quasi 4 mesi e che si stima abbia fatto perdere circa 30 milioni di biglietti strappati.