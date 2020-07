Ultrapop Festival: da The Old Guard a The Last of Us 2, il programma di oggi 14 luglio

NetAddiction presenta la prima edizione di UltraPop Festival, il nuovo evento digitale dedicato all'intrattenimento che si terrà fino al 19 luglio 2020: scopriamo insieme il programma di oggi, martedì 14 luglio!

Il festival online è gratuito e aperto a tutti e, con la sospensione momentanea degli eventi fisici, vuole dare il suo contributo ed intrattenere gli appassionati di cinema, serie TV, videogiochi, scienza e cultura nerd con appuntamenti che potrete seguire comodamente da casa, dal lavoro e dalle vacanze. Oggi per Movieplayer gli appuntamenti sono davvero tanti, con ospiti di prestigio e tanto tanto cinema. Si parte alle 15.00 con The Old Guard: chi vuole vivere per sempre?. Al centro dell'incontro con Andrea Guglielmino, Giorgia Vecchini, Sbabby Cosplay, Valentina Ariete e Luca Liguori c'è il nuovo film originale di Netflix che vede Charlize Theron, Luca Marinelli e Matthias Schoenaerts nei panni di un gruppo di mercenari immortali. Sarà l'inizio di una nuova saga action? E se sì, cosa possiamo aspettarci dagli eventuali sequel?

James Cameron in una scena del documentario Side by Side

Alle 16:00 un appuntamento a sorpresa dal titolo James Cameron può ancora rappresentare il futuro? Un intero decennio è passato, grandi progetti a cui era storicamente legato, come Terminator o Alita, sono tornati in sala, ma del regista di Titanic non si sono viste tracce. A partire dal 2021 dovremmo avere Avatar 2 e poi via fino al 2027 con Avatar 5: ma l'impatto sul pubblico e sull'industria cinematografica sarà altrettanto potente? Non è che James Cameron, il regista che prevedeva il futuro, è ormai davvero fuori tempo massimo? A discuterne Federico Frusciante, Valentina Ariete e Luca Liguori.

Alle 17:00 parliamo di Made in Italy grazie a Dragonero: la serie animata fantasy tutta italiana. Graphic novel nel 2007, serie a fumetti e gioco di ruolo nel 2013, romanzi nel 2014, l'epico mondo fantasy di Dragonero si appresta a espandere il suo racconto transmediale con una serie tv animata prodotta dalla Sergio Bonelli Editorie al fianco della RAI: ne parleremo con Stefano Vietti, Luca Enoch, Vincenzo Sarno, Michele Masiero, Giovanni Zaccaria e Giuseppe Grossi!

Curon: Federico Russo e Margherita Morchio nella serie italiana di Netflix

Alle 18:00 ancora spazio al Made in Italy ma per lasciare la parola ai Talenti e agli Attori del futuro. A volte il futuro si può intuire guardando con attenzione il presente. È quello che accade scrutando il cast delle produzioni italiane più recenti, con un occhio di riguardo per Netflix e lo streaming, ricche di giovani talenti che gettano basi promettenti per una carriera luminosa. Sotto i nostri riflettori avremo Davide Calgaro di Colorado, Margherita Morchio di Curon, Sabrina Martina di Odio l'estate e Gabriella Giliberti!

Alle 19:00 è il momento di Hollywood, con un panel tutto dedicato agli Oscar, con la presenza di Francesco Castelnuovo, il 'volto' della cerimonia su Sky, Giuseppe Grossi e Luca Liguori, che ci racconteranno perché continuano a farci sognare. Sopravvalutati o incensati. Snobbati e criticati, eppure sempre al centro dell'attenzione. Gli Academy Awards non hanno perso un minimo di smalto tra pubblico e critica. Cerchiamo di capire il perché di questo fascino eterno insieme a colui che gli Oscar ce li racconta ogni anno su Sky.

Alle 20:00 uno dei momenti più attesi dai fanatici seriali, il panel dal titolo Le serie che hanno cambiato la TV. Da I segreti di Twin Peaks a Lost, passando per X Files e I Soprano, per arrivare a Stranger Things e Il trono di spade. Ripercorriamo le tappe fondamentali della serialità televisiva e analizziamo come e quanto siano cambiati il linguaggio e il pubblico delle serie tv nel corso degli anni. Ospiti Barbie Xanax, Paolo Di Lorenzo, Andrea Fornasiero e Emanuele Gregori.

Da E.R. a Il trono di spade: le serie TV con il record di nomination nella storia degli Emmy Award

Alle 21:00 un appuntamento speciale che va a pizzicare anche il mondo dei videogiochi: The Last of Us 2: un dibattito senza filtri. A quasi tre settimane dal lancio, è arrivato il momento di tirare una riga sulla storia e il finale di uno dei giochi più divisivi di questa generazione. Naughty Dog ci ha portato una volta di più all'interno di un mondo brutale e spietato, destinato a far discutere a lungo: ci confronteremo per capire cosa ci è piaciuto e cosa no, cosa ci ha lasciato e cosa proprio non avremmo voluto vedere. Ospiti Pierpaolo Greco, Francesco Serino, Luca Liguori e Simone Di Gregorio.

