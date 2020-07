UltraPop Festival, il fascino degli Oscar stasera in streaming su Twitch

Sopravvalutati o incensati. Snobbati e criticati, eppure sempre al centro dell'attenzione. Gli Academy Awards non hanno perso un minimo di smalto tra pubblico e critica e saranno al centro dell'Ultrapop Festival oggi pomeriggio in streaming su Twitch. Cerchiamo di capire il perché di questo fascino eterno insieme a colui che gli Oscar ce li racconta ogni anno su Sky...

Dopo lo storico successo di Parasite agli Oscar 2020, i fan della cerimonia più famosa del cinema mondiale hanno ricevuto una doccia fredda, anche se forse un po' prevedibile. Infatti gli Oscar 2021 sono stati posticipati di due mesi: la nuova data per la cerimonia di premiazione sarà infatti il 25 aprile, inizialmente l'evento avrebbe dovuto andare in onda sugli schermi americani il 28 febbraio 2021. L'Academy of Motion Picture Arts & Sciences ha annunciato le nuove date svelando inoltre che il nuovo Museo dedicato al cinema sarà inaugurato il 30 aprile 2021, non più il 14 dicembre 2020.

Oscar 2020: Bong Joon-ho con il premio vinto per Parasite

Per poter ottenere una nomination agli Oscar 2021 i film potranno essere stati presentati sugli schermi da gennaio 2020 al 28 febbraio 2021, permettendo quindi ai titoli che sono arrivati più tardi del previsto nei cinema a causa dell'emergenza Coronavirus di poter essere considerati dall'Academy. La scelta presa dal Consiglio di Amministrazione dell'organizzazione potrebbe inoltre avere delle consguenze sui titoli presentati durante i festival autunnali come Venezia e Toronto. Di questo e di molto altro si chiacchiererà oggi su Twitch a partire dalle ore 19:00 con Francesco Castelnuovo, il volto degli Oscar su Sky, Giuseppe Grossi e Luca Liguori.

