UltraPop Festival, da Lost a Skam Italia: il programma di oggi 16 luglio

Prosegue la prima edizione di UltraPop Festival, il nuovo evento digitale dedicato all'intrattenimento che si terrà fino al 19 luglio 2020: scopriamo insieme il ricco programma di oggi, giovedì 16 luglio, che spazia da Lost alla serie cult Skam Italia fino ad arrivare allo Studio Ghibli e tanto tanto ancora!

Il festival online è gratuito e aperto a tutti e, con la sospensione momentanea degli eventi fisici, vuole dare il suo contributo ed intrattenere gli appassionati di cinema, serie TV, videogiochi, scienza e cultura nerd con appuntamenti che potrete seguire comodamente da casa, dal lavoro e dalle vacanze. Oggi per Movieplayer gli appuntamenti sono davvero tanti, con ospiti di prestigio e tanto tanto cinema. Si parte alle 15:00 con Lost, 10 anni dopo: nel maggio del 2010 si chiudeva una delle serie più amate, discusse e popolari della storia della TV. Per sei stagioni e più di 100 episodi, insieme a Jack, Kate, Sawyer, Hurley, Sayid, Locke e tutti gli altri, su quell'isola ci siamo stati anche noi, curiosi di carpirne ogni segreto. A distanza di dieci anni, possiamo dire di esserci finalmente riusciti? A rispondere all'annosa domanda su Lost ci saranno Daniela Calò, Mauro De Marco, Giuseppe Grossi e Luca Liguori.

Matthew Fox in una sequenza dell'episodio 2x01 di Lost

Alle 16:00 parleremo di Cinema d'animazione con il panel L'arte della felicità e della sperimentazione: il nostro non è un paese per l'animazione, ma c'è chi ha scelto di ignorare questo dettaglio e mettere in piedi un percorso artistico nel campo con caparbietà e voglia di sperimentare. Si tratta di Alessandro Rak, che con la sua Mad Entertainment ha prodotto già due lungometraggi apprezzati a livello internazionale nel 2013 e 2017 e si prepara a lanciarne un terzo. Scopriamo questo progetto con Alessandro Rak, Chiara Guida, Giuseppe Grossi e Antonio Cuomo.

Skam: un'immagine promozionale per la terza stagione

Alle 17:00 uno degli incontri più attesi, quello che vede protagonista il cast di Skam Italia nel panel Skam Italia: la rivoluzione del teen drama. Si può piangere, ridere, crescere e dare voce a una generazione tutto in una sola serie? Partendo dal formato originale norvegese, Skam Italia c'è riuscita: il teen drama ideato da Ludovico Bessegato ha cambiato il modo di rappresentare gli adolescenti nella tv nostrana, diventando un'eccellenza del genere (e non solo). Scopriamo perché insieme ai protagonisti Beatrice Bruschi (Sana) e Federico Cesari (Martino), oltre a Marina Pierri, Paolo Di Lorenzo e Valentina Ariete.

Skam Italia: 5 ragioni per cui è la serie teen italiana da vedere

Alle 18:00 parliamo di doppiaggio e cartoni animati storici nel panel Voci della vostra infanzia: senza grandi voci gli anime non avrebbero un'anima. Come si presta la voce a intere generazioni? Ne parliamo assieme ad alcuni storici doppiatori capaci di rendere cult tantissimi cartoni animati, da Emanuela Pacotto (Jessie nella serie Pokémon o Bulma nella serie Dragon Ball) a Ivo De Palma (lo storico Pegasus dei Cavalieri dello Zodiaco) e Gianluca Iacono (il Vegeta di Dragon Ball), moderati da Giuseppe Grossi.

Alle 19:00 parleremo della rinascita del cinema di genere in Italia: l'abbiamo tanto atteso e desiderato, ora finalmente il cinema di genere sembra essere approdato in Italia. Ma sarà davvero così? Quali sono gli elementi che ci fanno finalmente pensare ad un cambiamento e quali invece quelli che ancora mancano? Ne parleremo con Fabio Guaglione (Mine) e Jacopo Rondinelli (Ride), oltre a Gabriella Giliberti e Luca Liguori.

Un'immagine del film d'animazione Il mio vicino Totoro di Hayao Miyazaki

Alle 20:00 è ora del panel Si anima il vento: i 35 anni dello Studio Ghibli: lo Studio Ghibli nasceva il 15 giugno del 1985. Una strada lunga 35 anni e lastricata di capolavori che hanno conquistato il mondo intero con una poetica delicata e raffinata, un'estetica inconfondibile e temi profondi e importanti. Insieme ai nostri ospiti Gualtiero Cannarsi, Valeria Arnaldi, Valentina Ariete e Antonio Cuomo, ripercorriamo le opere di Hayao Miyazaki e del suo studio.

Alle 21:00 è tempo per lo speciale The Old Guard: il nuovo film di Netflix che unisce fumetti, cinema e videogiochi. In collaborazione con Netflix, vi sveliamo alcuni retroscena esclusivi del film action basato sull'omonimo fumetto, con Charlize Theron e Luca Marinelli nei panni di due mercenari immortali che devono lottare per mantenere il loro segreto. A chiacchierare nell'ultimo incontro di giornata saranno Gabriella Giliberti, Antonio Cuomo, Emanuele Gregori e Luca Liguori!

